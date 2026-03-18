Sol Dorado se consagró campeón en San Salvador y dejó en lo más alto al newcom de Concordia

El conjunto +40 Mixto tuvo un rendimiento sobresaliente a lo largo de todo el fin de semana, reafirmando el crecimiento del newcom concordiense y su protagonismo en el ámbito regional.

Campaña sólida e invicta

Durante la fase de grupos, Sol Dorado integró la Zona B, donde enfrentó a los equipos Cardenales, La Llama y Sportivo San Salvador. Con un juego ordenado y efectivo, logró imponerse en los tres partidos, finalizando en el primer puesto de su zona.

El equipo se destacó por su disciplina, compañerismo, profesionalismo y respeto hacia sus rivales, además de un gran funcionamiento colectivo.

Victoria en la final

En el encuentro decisivo, el conjunto concordiense se midió ante Tacuáritas de Villaguay, logrando una nueva victoria que le permitió quedarse con el campeonato y coronar una actuación impecable.

El plantel campeón

El equipo estuvo integrado por Vero, Bibiana, Elena, Liliana, Lily, Carolina, Christian, Ramón, Hugo (Pela), Marcos y José.

El capitán y director técnico es José Kemerer, pieza clave en la conducción del grupo.

Este nuevo logro refleja el compromiso, el esfuerzo y los valores deportivos que caracterizan a Sol Dorado, que continúa representando con orgullo a Concordia en competencias regionales, provinciales y nacionales, consolidándose como uno de los referentes del newcom en Entre Ríos.

Redacción de 7Paginas