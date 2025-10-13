Soledad Quiñones y Greta Rodríguez ganaron en la 9ª Correcaminata de UTU Young Uruguay

La jornada, que comenzó a las 16:00 horas desde la sede de la institución educativa, se destacó por su excelente organización y premios en efectivo, lo que atrajo a atletas de renombre de distintas ciudades del Uruguay —como Montevideo, Paysandú y Fray Bentos— y del litoral argentino.

Dominio argentino en damas

En la distancia principal de 8 kilómetros, la entrerriana Soledad Quiñones, oriunda de Basavilbaso y una de las grandes referentes del atletismo regional, se impuso con autoridad tras dominar la carrera desde la mitad del recorrido. El segundo lugar fue para Ximena Simeone, de Puerto Yeruá, representante del Team Deportes Villa Adela, mientras que el podio lo completó la uruguaya Aldana Sabatel, de Maldonado.

Entre los hombres, el uruguayo Rubén Inda (Paysandú) se quedó con la victoria, seguido por Celso Leguizamón y Paolo Verachtert, quienes habían sido primero y segundo en la edición anterior.

Greta Rodríguez volvió a brillar en los 4K

En los 4 kilómetros, la concordiense Greta Victoria Rodríguez, del barrio Villa Adela, volvió a demostrar su gran nivel repitiendo el triunfo del año pasado. Fue escoltada por su compañera de equipo Brisa Lencina, joven promesa de Nogoyá de apenas 17 años, mientras que el tercer puesto fue para la uruguaya Verónica Blanco, de Paysandú.

En la rama masculina, el argentino Valentino Cáceres, de Gualeguaychú, también defendió con éxito su título, seguido por los uruguayos Lisandro Frossard y Fabián Bertulio.

Resultados oficiales

4K – Damas

1° Greta Rodríguez (Villa Adela, ARG) – 16:07.478

2° Brisa Lencina (Nogoyá, ARG) – 16:43.183

3° Verónica Blanco (Paysandú, URU) – 17:14.600

4K – Caballeros

1° Valentino Cáceres (Gualeguaychú, ARG) – 13:20.906

2° Lisandro Frossard (URU) – 13:31.384

3° Fabián Bertulio (URU) – 13:46.430

8K – Damas

1° Soledad Quiñones (Basavilbaso, ARG) – 30:48.465

2° Ximena Simeone (Puerto Yeruá, ARG) – 31:22.476

3° Aldana Sabatel (Maldonado, URU) – 32:50.255

8K – Caballeros

1° Rubén Inda (Paysandú, URU) – 27:09.571

2° Celso Leguizamón (URU) – 27:27.443

3° Paolo Verachtert (URU) – 27:38.219

La competencia fue una verdadera fiesta deportiva, donde la Escuela Técnica de UTU Young volvió a demostrar su capacidad organizativa. Desde el Team Deportes Villa Adela agradecieron la invitación y destacaron el nivel competitivo y el espíritu de camaradería vivido durante toda la jornada.

Deportes Villa Adela