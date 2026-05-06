Solidaridad: El Municipio de Concordia y la Escuela Técnica N°1 reparan sillas de ruedas para instituciones locales

En una muestra de compromiso comunitario y formación profesional, la Municipalidad de Concordia y la Escuela de Educación Técnica (EET) N°1 «Brigadier General Pascual Echagüe» llevan adelante un proyecto conjunto de reparación y puesta en valor de sillas de ruedas. La iniciativa es coordinada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo junto al Departamento de Políticas para la Tercera Edad.

El objetivo central es recuperar estos elementos fundamentales para la movilidad e inclusión, los cuales serán destinados a diversas instituciones de la ciudad que asisten a personas con dificultades motrices.

Educación con sentido social

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, subrayó la importancia de este vínculo: «Iniciativas como esta fortalecen el lazo entre el Estado y la educación técnica. Generamos oportunidades para que los alumnos apliquen sus conocimientos en situaciones reales, pero con un sentido social muy marcado».

Por su parte, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas para la Tercera Edad, resaltó el valor humano detrás de la tarea técnica: «Es una acción concreta que impacta directamente en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Ver el compromiso de los estudiantes en este proceso solidario es sumamente valioso».

Formación en valores

Los alumnos realizan las tareas de recuperación y reparación integral dentro de los talleres de la escuela. Bajo la supervisión del rector del establecimiento, José Canet, y el jefe de taller, Martín Rivero, los jóvenes no solo adquieren habilidades técnicas específicas, sino que también ejercitan valores como la solidaridad y el trabajo en equipo.

«Se trata de un proceso formativo integral», coincidieron los funcionarios municipales, quienes adelantaron que ya se trabaja en la redacción de un convenio formal para que este esquema de trabajo articulado tenga continuidad en el tiempo.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas