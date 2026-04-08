Solidaridad en Benito Legerén: La Agrupación Dorrego entregó útiles escolares en la Escuela Justa Gayoso

La comunidad de Benito Legerén recibió este lunes un importante apoyo de la mano de la Agrupación Dorrego. En un acto cargado de compromiso social, los referentes de la organización se acercaron a la Escuela Secundaria N° 16 «Justa Gayoso» para hacer entrega de una gran cantidad de útiles escolares y prendas de vestir recolectados en recientes eventos solidarios.

La donación fue recibida por la directora del establecimiento, Manuela Ramallo, quien agradeció el gesto que impactará directamente en el desempeño académico de los estudiantes del barrio.

Deporte y compromiso social

El éxito de la colecta fue el resultado de un trabajo articulado. Según explicó a 7Paginas uno de los máximos referentes de la agrupación, Marcelo Cresto, la recolección se dividió en dos grandes etapas: una junto al Comedor Lamadrid y otra con el Club Estudiantes.

En el ámbito deportivo, se destacó la organización de un cuadrangular de fútbol femenino. «Trabajamos en conjunto con David Rodríguez, el DT de las chicas de Estudiantes. Participaron cuatro equipos y la entrada consistía precisamente en un elemento escolar», detalló Cresto.

Balance positivo

La respuesta de la gente permitió que se reuniera un volumen significativo de materiales esenciales para el ciclo lectivo. «Se recaudó una muy buena cantidad de útiles y también ropa», confirmó el dirigente, quien subrayó la importancia de generar estos espacios donde el deporte y la solidaridad se encuentran para fortalecer a las instituciones educativas de la zona.

Con esta acción, la Agrupación Dorrego reafirma su presencia en los barrios de Concordia, apostando a la educación y al acompañamiento de las escuelas secundarias en contextos donde la ayuda colectiva resulta fundamental.