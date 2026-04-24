Solidaridad en Concordia: Campaña para ayudar a Yolanda Ituarte y su hija de 10 años

Una vez más, el corazón de Concordia se pone a prueba ante una causa que requiere de la unión de todos. Yolanda Ituarte, una vecina de esta ciudad, se encuentra dando una dura batalla contra el cáncer. Debido a la complejidad de su tratamiento y el impacto en su salud, se ve imposibilitada de trabajar, lo que ha generado una situación de extrema vulnerabilidad alimentaria para ella y su hija de 10 años.

Amigos y allegados han iniciado una cruzada solidaria para asegurar que no falte un plato de comida en su mesa. Bajo el lema «Ayuda para una guerrera», se apela a la generosidad de los concordienses para recolectar productos básicos de primera necesidad.

¿Cómo podés colaborar?

Cualquier aporte, por pequeño que sea, es fundamental para aliviar la difícil situación que atraviesa esta familia de Villa Adela. Se necesitan principalmente alimentos no perecederos:

Comestibles: Arroz, fideos, leche, aceite, azúcar, puré de tomate y legumbres.

Lo que tengas en tu alacena: Todo suma y será recibido con profunda gratitud.

Datos para acercar las donaciones

Para quienes deseen colaborar con mercadería o de forma económica, se han dispuesto los siguientes canales de contacto:

Dirección: Idelfonsa Cuadrado y San José al 500 (Villa Adela).

WhatsApp de contacto: 3456259151 (para coordinar entregas).

Donaciones por transferencia: * Alias: Yolanda.930.aceto.mp

Nota: Desde 100 pesos en adelante, toda ayuda es valiosa.

El poder de compartir

Desde el entorno de Yolanda remarcan que, si no es posible realizar una donación material, compartir esta información en redes sociales y grupos de WhatsApp es una ayuda gigante para que el pedido llegue a más personas.

En momentos de dificultad, la solidaridad es la herramienta más poderosa. Ayudemos a Yolanda y a su pequeña hija a transitar este proceso con la tranquilidad de tener sus necesidades básicas cubiertas. ¡Gracias Concordia por estar siempre presente!

La Misiva CAI-redacción de 7Paginas