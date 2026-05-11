Solidaridad: la Cooperadora del Hospital Masvernat entregó nuevas mantas para pacientes

La Cooperadora del Hospital Delicia Concepción Masvernat continúa trabajando activamente para mejorar la calidad de estadía de los pacientes. En una nueva muestra de compromiso, la institución realizó la entrega de un importante lote de ropa de cama destinado a las áreas de internación.

En total, se incorporaron 73 mantas de polar para adultos y 9 mantas específicas para bebés, las cuales ya están siendo distribuidas en los diferentes servicios del nosocomio local.

Trabajo en equipo

Un punto a destacar de esta iniciativa fue la cadena de producción interna. La confección de las piezas estuvo a cargo del Servicio de Lavadero y Ropería del hospital. El esfuerzo y la dedicación de este personal permitieron transformar el material en elementos fundamentales para brindar mayor comodidad y abrigo a quienes atraviesan un proceso de recuperación.

Un pedido a la comunidad

Desde la Cooperadora del Masvernat celebraron este avance, pero también aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a la conciencia ciudadana.

Al ser elementos de uso común y sumamente necesarios para el bienestar de los pacientes, solicitaron a la comunidad ser solidarios y colaborar con el cuidado de las mantas. «Es fundamental que cuidemos estos elementos que son de todos y están destinados a quienes más lo necesitan», expresaron desde la entidad.

Con esta entrega, el Hospital Masvernat refuerza su capacidad de atención, demostrando que la articulación entre las cooperadoras y el personal hospitalario es clave para fortalecer la salud pública de Concordia y la región.