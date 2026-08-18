Solo estudiante pudo sumar. La Masía y Juana perdieron

El lunes de los equipos concordienses, en sus respectivas participaciones en torneos nacionales, inició con La Masía en Paraná y una derrota que lo deja sin chances matemáticas de soñar con seguir en competencia. El resultado final fue por 5 a 0. El martes se despedirá de la Copa Centro Masculina desde las 21:30 horas enfrentando a Bajada Norte en Parque Berduc y se podrá ver a través del canal de streaming de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

Cronológicamente la continuidad se dio con Estudiantes que sumó la mínima en su segunda presentación y sueña con estar dentro de los 2 mejores equipos del Grupo B y clasificar a la siguiente fase. Tras el tiempo reglamentario, igualó con José Hernández con gol de Santino Hernández para los concordienses. El martes deberá ganar y esperar que no gane Sal y Pimienta. El rival de turno el local Neuquen desde las 17 horas e irá por youtube.

No fue el debut soñado para Juana Azurduy, donde el local y actual subcampeón de la liga posadeña de futsal, lo recibió con una goleada de 10 a 5. Los representantes de la Liga Fútbol de Salón Concordia, se encuentras disputando el grupo C de la Copa de Oro Norte. En la 2ª fecha, que se jugará este martes, se medirán ante El Vélez de Corrientes Interior donde estará obligado a ganar para seguir soñando. Su rival llegará luego de empatar ante los paranaenses de Deportivo Español. Para alegría de los hinchas, este partido también se podrá seguir en vivo desde en canal de CAFS.

PH: Solo Futsal Posadas

Por Fernando Topo De Gaetano