Sonia Fernández le dice adiós a la televisión tras 33 años de trayectoria: «Un día especial que marca el cierre de una etapa inolvidable»

Hay momentos que marcan a fuego la historia de los medios y la vida de quienes los construyen día a día. Hoy es uno de esos días especiales para el periodismo entrerriano: Sonia Fernández, una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión regional, se jubila tras 33 años de trabajo continuo, dejando las rutinas del canal para comenzar a disfrutar de un merecido descanso.

Fueron más de tres décadas de profundo compromiso, responsabilidad y una vocación intacta por la profesión. A lo largo de los años, Sonia supo dejar una impronta única en cada cobertura, estudio o espacio periodístico donde le tocó desempeñarse.

Calidez humana y respeto profesional

Más allá de su impecable labor frente a las cámaras y su rigor profesional, quienes compartieron aire, redacciones y pasillos con ella destacan fundamentalmente su calidad humana. Con su empatía y generosidad, supo ganarse el respeto de sus colegas, de las fuentes periodísticas y, sobre todo, el cariño del público que la eligió durante años para informarse día a día.

«Sonia te desea que esta nueva etapa esté llena de tranquilidad, nuevos proyectos, tiempo para disfrutar con tu familia y muchísimas alegrías. Gracias por todo lo que brindaste durante tantos años», expresaron sus allegados y compañeros en un emotivo mensaje de despedida.

Hoy me sumo a las felicitaciones por este gran legado y el deseo del mayor de los éxitos en este nuevo comienzo. ¡Feliz jubilación, Sonia!

Por Exequil Bond