Jueves 22 de enero de 2026
Sorpresa e indignación para un vecino de Concordia: descubrió por las cámaras que su propio hermano le robó el auto

Un insólito y conmocionante episodio se registró en la zona oeste de la ciudad de Concordia, donde un vecino denunció el robo de su automóvil y, al revisar las cámaras de seguridad de su domicilio, descubrió que uno de los autores del hecho sería su propio hermano.
Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, funcionarios de la Comisaría Octava fueron comisionados a un domicilio tras la denuncia de un presunto hecho delictivo. En el lugar, el damnificado manifestó que había constatado la sustracción de su vehículo, un Renault 6 color blanco, el cual había sido retirado del frente de su vivienda.

Al analizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el propietario del rodado observó a dos masculinos llevándose el automóvil a tiro. En ese momento, y con evidente sorpresa, reconoció a uno de ellos, quien sería un familiar directo: su propio hermano.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial inició de inmediato un operativo de búsqueda, logrando localizar el vehículo sustraído y aprehender a uno de los presuntos autores. Al momento del hallazgo, el Renault 6 presentaba la faltante de la rueda delantera izquierda.

Puesto en conocimiento de lo ocurrido, el fiscal interviniente, Dr. Arias, dispuso la aprehensión del masculino involucrado y el secuestro del automóvil, que será restituido a su propietario una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento trabajó además personal de la División Policía Científica y de la Planta Verificadora del Automotor, quienes realizaron las pericias de rigor para avanzar en la investigación del hecho.