Sorpresa e indignación para un vecino de Concordia: descubrió por las cámaras que su propio hermano le robó el auto

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, funcionarios de la Comisaría Octava fueron comisionados a un domicilio tras la denuncia de un presunto hecho delictivo. En el lugar, el damnificado manifestó que había constatado la sustracción de su vehículo, un Renault 6 color blanco, el cual había sido retirado del frente de su vivienda.

Al analizar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el propietario del rodado observó a dos masculinos llevándose el automóvil a tiro. En ese momento, y con evidente sorpresa, reconoció a uno de ellos, quien sería un familiar directo: su propio hermano.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial inició de inmediato un operativo de búsqueda, logrando localizar el vehículo sustraído y aprehender a uno de los presuntos autores. Al momento del hallazgo, el Renault 6 presentaba la faltante de la rueda delantera izquierda.

Puesto en conocimiento de lo ocurrido, el fiscal interviniente, Dr. Arias, dispuso la aprehensión del masculino involucrado y el secuestro del automóvil, que será restituido a su propietario una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento trabajó además personal de la División Policía Científica y de la Planta Verificadora del Automotor, quienes realizaron las pericias de rigor para avanzar en la investigación del hecho.