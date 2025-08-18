Sorpresa: Emilio Martínez Garbino es candidato a Senador

Emilio Martínez Garbino es candidato a senador nacional. Como lo habían anunciado este sábado, lo hará con el sello de Unión Popular, el que utilizó Adrián Fuertes para la Gobernación en 2015 cuando representó a Sergio Massa.

¿Vuelve Emilio?

La candidatura del ex intendente de Gualeguaychú aparece como otro desprendimiento del peronismo, aunque el también ex diputado nacional apoyó en las últimas elecciones a Rogelio Frigerio.

El referente del Nuevo Espacio será acompañado en la lista de diputados nacionales por Silvio Farach. Se trata del presidente de la Federación Económica de Entre Ríos (Feder). El empresario oriundo de Federal integra la Confederación Argentina de la mediana Empresa (CAME).

La propuesta aparece como un nuevo desprendimiento del peronismo, si se lee la entidad de Martínez Garbino.

Fuente: Pagina Política