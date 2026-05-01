Sorpresa en la política local: Rafael Andrade apareció en una reunión de La Libertad Avanza de Federación

La imagen llamó la atención debido a que Andrade fue durante años un referente identificado con el Partido del Pro y el espacio de Cambiemos , por lo que su presencia en una reunión libertaria alimentó las versiones sobre un posible acercamiento político al sector liderado a nivel nacional por Javier Milei .

Cabe recordar que en las elecciones de 2023 el dirigente no logró integrar la lista de concejales de Cambiemos, espacio que llevaba como candidato al histórico referente radical Carlos Jaime Cecco . Desde entonces, Andrade mantuvo un perfil más alejado de la escena política activa, aunque continuó ligado a distintos espacios de debate y reuniones partidarias.

Aunque hasta el momento no hubo declaraciones oficiales confirmando su incorporación a la Libertad Avanza , la fotografía rápidamente comenzó a circular y despertó comentarios dentro del escenario político local y regional.

El posible desembarco de Andrade en el espacio libertario se da en medio de un contexto de reacomodamientos políticos y armado de estructuras de cara a los próximos desafíos electorales del 2027.

Fuente y Redacción – La Última Campana