7PAGINAS

Miércoles 10 de junio de 2026
Facebook Instagram
Menú

Sorpresa para la Policía de Concordia: investigaban a dos mueres por el robo de perfumes y descubrieron un presunto punto de venta de drogas

Un procedimiento policial realizado este lunes en Concordia terminó con un hallazgo inesperado para los investigadores. Lo que comenzó como una pesquisa por la sustracción de perfumes derivó en el secuestro de más de 150 envoltorios de cocaína listos para su comercialización y la detención de dos jóvenes mujeres.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según se informó a 7Paginas, en horas de la tarde del lunes 9 de junio, personal de la Comisaría Octava llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Las Heras y Cortada Aguilera. La medida judicial se enmarcó en una investigación por un hecho de robo de perfumes.

Al ingresar al domicilio, habitado por dos mujeres de 25 y 19 años de edad, los efectivos localizaron perfumería y otros elementos considerados de interés para la causa principal. Sin embargo, durante la requisa surgió una situación que sorprendió a los uniformados.

En el interior de la vivienda fueron halladas bolsas con cocaína fraccionada y preparada para su distribución. De acuerdo con los datos oficiales, se contabilizaron más de 150 envoltorios de la sustancia estupefaciente listos para la venta.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, quien dispuso la detención de ambas mujeres por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Asimismo, se procedió al secuestro de la droga encontrada, tres teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, que alcanzó los 283.000 pesos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

 