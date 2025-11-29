Spomer y Cristina coincidieron al afirmar que “hoy los concordienses están abocados a que definitivamente seamos un gran destino turístico”

“Entre Ríos mostró avances reales en servicios y propuestas”

Cristina valoró el impulso logrado durante el último fin de semana largo, que dejó indicadores muy alentadores para el sector. “Fue una oportunidad para que los turistas nuevos y quienes siempre eligen Entre Ríos vean que hubo avances en inversión, propuestas y mantenimiento de servicios”, señaló.

El funcionario destacó que el turismo ocupa un rol central en la política provincial: “Es una provincia decidida a salir adelante, y el turismo es uno de los pilares”.

La mascota provincial, Carpi, también tuvo protagonismo durante el lanzamiento. “Es nuestra, nació en el Lago, pero hoy recorre toda la provincia”, comentó Cristina entre risas.

Playas, termas y campings: la CODESAL amplía su oferta

Cristina adelantó que el ente se encuentra trabajando simultáneamente en múltiples frentes para responder a la demanda creciente del verano:

Mejoras en playas y espacios públicos

Nueva iluminación

Parquización e instalación de parrilleros

Reactivación del Camping La Palmera antes de fin de año

Toma de posesión e incorporación del Camping La Tortuga Alegre

“CODESAL no es solo playas y termas. Es deporte, cultura, arte y recreación, todo enfocado a fortalecer la propuesta turística”, indicó.

Además, pidió compromiso social para acompañar el esfuerzo provincial: “Pedimos que cuiden lo que se ofrece de manera gratuita. No que limpien, sino que preserven el patrimonio de todos”.

El reciente fin de semana dejó señales claras: “Los complejos termales estuvieron colmados. La gente ve mejoras y eso nos confirma que estamos en el camino correcto”.

Spomer: “Concordia hoy está en la escena principal del turismo nacional”

Por su parte, Marcelo Spomer celebró el posicionamiento actual de la ciudad. “Como funcionario y como concordiense, es un orgullo que Concordia sea una de las ciudades más elegidas del país. Ese movimiento genera un derrame directo en hotelería, gastronomía y comercio”, afirmó.

El funcionario explicó que la crecida del río Uruguay había limitado el acondicionamiento de las playas, pero el descenso reciente permite avanzar de lleno en el lanzamiento local de la temporada.

Además, enumeró una cargada agenda de eventos que darán impulso al verano:

Fiesta Nacional de la Citricultura

Maratón de Reyes

Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga

Carnaval de Concordia

El carnaval, que comenzará el 24 de enero, tendrá seis noches y una fuerte apuesta para consolidar nuevamente a Concordia como sede del espectáculo más pasional del país.

“Los concordienses están abocados a ser un gran destino turístico”

Tanto Spomer como Cristina coincidieron en un punto clave: la ciudad está viviendo un proceso de transformación y compromiso colectivo.

“Hoy los concordienses están abocados a que definitivamente seamos un gran destino turístico”, afirmaron, destacando el trabajo conjunto entre sector público, privado y comunidad.

Con eventos de gran escala, mejoras sostenidas en infraestructura y una provincia volcada al turismo, Concordia se prepara para una temporada que promete impacto económico, movimiento constante y una proyección aún mayor en el mapa nacional.

Redaccion de 7Paginas