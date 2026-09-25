STEMC reclama respuestas al Ejecutivo por la situación de los trabajadores municipales

Desde el STEMC señalaron a 7Paginas, que los encuentros se desarrollan en áreas como Obras Públicas, Defensa Civil, Mantenimiento de Edificios y otros sectores, con el objetivo de escuchar las necesidades de los trabajadores y trasladarlas a las instancias correspondientes.

Entre los principales planteos se encuentra la recategorización de los trabajadores de planta permanente, además del pase a planta permanente de los empleados contratados que ya cumplieron cuatro años, en cumplimiento de las ordenanzas y decretos vigentes.

Asimismo, STEMC reclama la actualización de los convenios y cuestiona el aumento salarial del 4% previsto para septiembre. En ese sentido, desde el sindicato sostienen que el incremento resulta insuficiente frente a la suba de los alquileres, alimentos, medicamentos, combustibles y servicios.

Otro de los reclamos está relacionado con la entrega de indumentaria de trabajo al personal administrativo, una cuestión que, según indicaron, continúa pendiente.

Desde STEMC remarcaron que los trabajadores municipales cumplen diariamente un rol fundamental para garantizar el funcionamiento de las distintas áreas del Municipio y reclamaron al Ejecutivo municipal que avance en una instancia de diálogo y brinde respuestas concretas a las demandas planteadas.

“Necesitamos que el Ejecutivo escuche, dialogue y dé respuestas concretas”, expresaron desde el sindicato, que anticipó que continuará recorriendo los diferentes sectores municipales para mantener contacto directo con los trabajadores.