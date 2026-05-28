SUBE: Se realizará una jornada de actualización y extensión de beneficios en la zona sur de Concordia

Con el objetivo de descentralizar la atención y facilitar el acceso a las franquicias vigentes, el Departamento de Transporte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia anunció la realización de una jornada especial de la tarjeta SUBE en la zona sur de la ciudad.

El operativo territorial tendrá lugar este jueves 28 de mayo, en el horario de 8:00 a 12:30 horas, en las instalaciones del Centro Faro “Padre Andrés Servín”, ubicado en la intersección de Carretera La Cruz y Cortada 68. Desde el municipio recordaron que realizar este trámite es fundamental para que los usuarios puedan actualizar y mantener la vigencia de sus respectivos beneficios en el transporte público de pasajeros.

Trámites disponibles y requisitos

Durante la jornada, los vecinos podrán gestionar la actualización de los distintos tipos de boletos y perfiles. A continuación, se detallan los requisitos obligatorios para cada caso:

Boleto Estudiantil (Primario, Secundario y Terciario/Universitario): Deberán concurrir con el Documento Nacional de Identidad (DNI), la tarjeta SUBE física y el certificado de alumno regular debidamente firmado y sellado por la institución educativa correspondiente.

Boleto Docente: Presentarse con DNI, tarjeta SUBE y la constancia de servicio expedida por la Dirección Departamental de Escuelas.

Atención por Discapacidad: Concurrir con el DNI y una fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Entrega de nuevas tarjetas

Desde el Departamento de Transporte aclararon a 7Paginas, que el operativo también contempla a aquellos usuarios que aún no cuenten con el plástico. En el caso de no poseer una tarjeta SUBE, las personas interesadas en obtener una por primera vez deberán presentarse obligatoriamente con una fotocopia de su DNI para que el personal municipal pueda proceder a realizar el alta y la entrega del beneficio.