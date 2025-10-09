Suben las temperaturas: así estará el clima en la región de Salto Grande durante el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir de este jueves 9 de octubre se registrará un aumento sostenido de las temperaturas en Concordia y la región, aunque el fin de semana podría llegar con algunas lluvias y un leve descenso térmico.

Jueves con buen tiempo

La jornada de este jueves se presenta con buenas condiciones meteorológicas. El cielo permanecerá mayormente despejado, con escasa nubosidad y temperaturas agradables que irán desde los 9°C de mínima hasta los 26°C de máxima. La humedad rondará el 89%, lo que aportará una sensación térmica templada y algo más cálida hacia la tarde.

Viernes más cálido

Para el viernes, el SMN pronostica una suba en las temperaturas, con una mínima de 14°C y una máxima de 28°C. Se espera cielo despejado durante la mañana y algo nublado por la tarde, ideal para actividades al aire libre.

Sábado con clima veraniego

El fin de semana comenzará con temperaturas casi veraniegas. El sábado se anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 32°C, con cielo mayormente nublado y ambiente muy cálido en horas de la tarde.

Domingo con lluvias y descenso térmico

Hacia el domingo, el ingreso de un sistema frontal frío provocará un descenso en las temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente durante la mañana. Las marcas oscilarán entre los 15°C y 21°C, con un 40% de probabilidad de precipitaciones y cielo mayormente nublado durante el resto del día.

De esta manera, el fin de semana largo combinará jornadas calurosas con un cierre algo inestable, por lo que se recomienda a los vecinos estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y aprovechar el viernes y sábado para disfrutar del aire libre.

Foto: Marcelo Gonzalez

Por Redacción 7Paginas