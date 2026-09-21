Suicidio: “Hoy los jóvenes cargan con mucho dolor y por eso que necesitamos aprender a escucharlos”, dijo el pastor Daniel Ozuna

La problemática de la salud mental y la prevención del suicidio volvió a ocupar un lugar central en la agenda de Concordia. En ese contexto, el presidente de Pastores Unidos de Concordia, Daniel Ozuna, planteó la necesidad de que la sociedad deje de mirar el problema desde lejos y comience a involucrarse, especialmente a través de la escucha y el acompañamiento.

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia FM 106.1, Ozuna explicó que desde las iglesias evangélicas comenzaron a trabajar puertas adentro para capacitar a pastores y referentes, pero también diseñaron una estrategia para llevar ese trabajo directamente a los barrios.

“Hoy los jóvenes cargan con mucho dolor y por eso necesitamos aprender a escucharlos”, sostuvo.

Para el dirigente religioso, uno de los principales desafíos consiste en detectar a tiempo las señales de alarma. En ese sentido, consideró que la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de profesionales de la salud.

“Hay que dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos”, planteó.

“El primer eslabón es la familia”

Ozuna remarcó que el suicidio es una problemática multicausal y que, si bien requiere de profesionales especializados, también demanda la participación de las familias, las instituciones educativas, las organizaciones sociales, las iglesias y la comunidad en general.

En ese marco, señaló que la familia ocupa un lugar fundamental para detectar cambios de conducta y situaciones de sufrimiento.

“Cuando el primer eslabón es la familia, lo más cercano, detectar quizás posibilitaría tener menores índices de tragedias como las que estamos viendo”, expresó.

También puso el foco en las transformaciones que atraviesan los vínculos familiares y en la influencia que tienen actualmente las redes sociales y los referentes digitales sobre los adolescentes.

Según explicó, muchos jóvenes encuentran en esos espacios modelos de vida que luego pueden entrar en contradicción con su propia realidad, generando frustración, aislamiento o sentimientos de insuficiencia.

Salir de los templos y llegar a donde están los jóvenes

Uno de los aspectos centrales del trabajo que prepara Pastores Unidos de Concordia es salir de los espacios tradicionales de las iglesias y acercarse a los lugares donde se encuentran los jóvenes.

Ozuna adelantó que durante noviembre profundizarán las actividades en barrios, plazas y otros espacios públicos.

“Queremos ir a la plaza del barrio, a la esquina, donde se juntan los chicos. Llegar a esos lugares y mostrarles que queremos escucharlos”, explicó.

Y resumió el objetivo con una pregunta: “¿Dónde está el problema? Exacto, ¿dónde está el problema? Escucharlos”.

El dirigente sostuvo que muchas veces los jóvenes no necesitan que alguien les dé respuestas inmediatas, sino encontrar una persona dispuesta a preguntarles qué les sucede y permanecer a su lado.

“No necesitan que les digamos cosas, necesitan que les preguntemos: ¿qué te pasa?, ¿por qué estás así?”, señaló.

Aprender a escuchar sin juzgar

Otro de los ejes que destacó Ozuna es la necesidad de incorporar herramientas de escucha empática.

Contó que los pastores que participan de esta iniciativa comenzaron capacitaciones con profesionales y recibieron protocolos para saber cómo actuar ante situaciones de crisis.

“Es lo más difícil. Porque hablar, siempre hablamos. Y que Dios dice esto, y que la Biblia dice acá. Entonces nosotros estamos aprendiendo a escuchar”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de validar las emociones de la persona que atraviesa una situación de sufrimiento, escucharla sin juzgar y evitar brindar consejos improvisados.

Para Ozuna, ese cambio de actitud es fundamental porque muchas personas atraviesan situaciones difíciles sin encontrar alguien dispuesto a escucharlas.

Una Iglesia que busca romper sus propios moldes

El presidente de Pastores Unidos también reconoció que este proceso implica cambios dentro de la propia comunidad religiosa.

“Estamos rompiendo tradiciones hacia adentro”, explicó, al señalar que no todos los referentes tienen la misma mirada sobre la necesidad de incorporar nuevas herramientas para abordar problemáticas sociales y de salud mental.

Sin embargo, consideró que los tiempos cambiaron y que las iglesias deben adaptarse a las nuevas demandas sociales sin abandonar su identidad religiosa.

“Hay que abrir la cabeza en muchos aspectos, sin perder el sentido estricto de lo que es la fe”, sostuvo.

En ese proceso, remarcó la importancia de trabajar conjuntamente con profesionales de la psicología y la psiquiatría.

“No queremos condenar ni imponer nuestra fe”

Al referirse al trabajo territorial que proyectan para los próximos meses, Ozuna aclaró que la intención es acercarse a los jóvenes sin juzgarlos ni imponerles una determinada forma de pensar.

“Vamos a meternos en todos esos lugares, no para condenar ni para meterles nuestra fe, nuestra religión. Queremos estar ahí”, afirmó.

La propuesta apunta a generar vínculos en los espacios cotidianos de los adolescentes y jóvenes, especialmente con aquellos que quizás nunca se acercarían espontáneamente a un templo.

Para el dirigente, el objetivo central es recuperar algo que considera básico pero que muchas veces se pierde: el contacto humano y la capacidad de prestar atención al otro.

Una problemática que, según Ozuna, atraviesa todas las edades

Aunque gran parte de las campañas de prevención están dirigidas a adolescentes y jóvenes, Ozuna advirtió que el sufrimiento emocional también alcanza a personas adultas y mayores.

Durante la entrevista se analizó el caso de una persona de 64 años que expresa sentimientos de soledad y falta de pertenencia dentro de su propia familia.

Para Ozuna, ese ejemplo permite advertir que la soledad y la falta de escucha no son problemas exclusivos de una determinada edad.

“Hay un sector que está sufriendo mucho desde la soledad, desde la incomprensión”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que detectar situaciones de sufrimiento requiere recuperar los vínculos cotidianos: estar cerca, preguntar, mirar y escuchar.

“Necesitamos hablar de frente”

Finalmente, Ozuna sostuvo que la sociedad debe abordar la problemática sin ocultarla, pero siempre desde una perspectiva responsable y preventiva.

También destacó el rol de los medios de comunicación para instalar el tema y generar conciencia.

“El rol de los medios de comunicación es estratégico, es fundamental”, afirmó.

La propuesta de Pastores Unidos de Concordia se suma así a las distintas iniciativas que vienen desarrollándose en la ciudad para fortalecer la prevención y la atención de la salud mental.

El mensaje que dejó Ozuna durante la entrevista puede resumirse en una idea que atravesó toda la conversación: antes de intentar dar respuestas, hay que aprender a escuchar.

Fuente: programa Punto de Inflexión de radio Rivadavia Concordia (sábado de 9 a 12 hs, FM 106.1)

Redacción de 7Paginas