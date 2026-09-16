Suicidios: Margarita Zerda advirtió sobre tremendas situaciones de vulnerabilidad en los barrios de Federación

La problemática del suicidio volvió a ocupar el centro del debate en una entrevista con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, donde la trabajadora y referente social, obstetra Margarita Zerda, reclamó respuestas concretas y sostuvo que “no alcanza con preocuparse” frente a una situación que, según manifestó, atraviesa a numerosos sectores de la comunidad.

Zerda señaló que el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, debe servir como una instancia de concientización y acción, especialmente frente a las situaciones de vulnerabilidad que afectan a jóvenes y familias.

Durante la entrevista, sostuvo que Entre Ríos presenta elevados índices de suicidio y afirmó que el departamento Federación se encuentra entre los departamentos de la provincia con mayores registros entre jóvenes, particularmente varones. En ese contexto, vinculó la problemática con una combinación de factores sociales, económicos y familiares.

Falta de perspectivas y empleo

Para Zerda, detrás de una conducta suicida no existe una única causa, sino una acumulación de situaciones.

Mencionó entre ellas la falta de empleo, las dificultades para estudiar, los conflictos familiares, el desaliento y la ausencia de perspectivas de futuro, especialmente entre los jóvenes.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre qué sucede con quienes terminan la escuela secundaria y no continúan estudios superiores, y qué posibilidades laborales encuentran en una ciudad cuya actividad económica depende en buena medida del turismo.

También hizo referencia a las dificultades que atraviesan algunos establecimientos turísticos y a la reducción de jornadas laborales, como parte del contexto que, según su mirada, puede profundizar la incertidumbre y la falta de expectativas.

“Cuando no tenés perspectiva, cuando no tenés un horizonte”, sostuvo, se genera un escenario de especial vulnerabilidad.

Críticas a la adhesión a la Emergencia en Salud Mental

Otro de los puntos cuestionados por la referente fue la reciente adhesión del Concejo Deliberante de Federación a la Ley de Emergencia en Salud Mental.

Zerda reclamó que la medida no quede solamente en una declaración formal y pidió conocer cuáles serán las acciones concretas que se implementarán a partir de esa adhesión.

“Que nos expliquen qué significa eso”, planteó, al preguntar si habrá más profesionales, psicólogos, atención grupal y recursos destinados a la prevención.

También cuestionó la disponibilidad de profesionales para atender la demanda existente y sostuvo que el sistema sanitario necesita mayores herramientas para responder ante una problemática que, según describió, excede ampliamente a las instituciones de salud.

El juego y el endeudamiento

Durante la entrevista, Zerda incorporó además otro aspecto que considera necesario discutir: el juego problemático y el endeudamiento.

Según explicó, la preocupación pública suele concentrarse en el consumo de drogas, pero consideró que también debería prestarse mayor atención a las personas que desarrollan conductas compulsivas vinculadas al juego y terminan acumulando deudas.

En ese marco, realizó además fuertes señalamientos sobre supuestas redes informales de préstamos y afirmó conocer casos de personas que, según los relatos que recibió, habrían sido víctimas de amenazas y secuestros vinculados con deudas.

Estas afirmaciones fueron realizadas por Zerda durante la entrevista y no implican, por sí mismas, que esos hechos hayan sido acreditados judicialmente. La referente sostuvo que tomó conocimiento de esas situaciones a partir de conversaciones mantenidas con vecinos y personas de la ciudad.

“Pasan muchas cosas delante de nuestras narices y no hacemos nada”, manifestó.

Madres de personas con discapacidad

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa fue la situación de las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad y las dificultades para acceder a atención especializada.

Zerda aseguró que mantiene contacto con madres que atraviesan situaciones de profunda angustia debido a la falta de respuestas y acompañamiento, y advirtió sobre el desgaste emocional que puede generar sostener durante años estas responsabilidades.

En ese sentido, reclamó mayores recursos profesionales y una mirada integral que contemple no solamente a la persona que necesita atención, sino también a su entorno familiar.

“Escuchar y no juzgar”

La referente social contó además que actualmente mantiene conversaciones individuales semanales con seis personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad.

Según relató, su tarea consiste fundamentalmente en escuchar, acompañar y ayudar a recuperar la autoestima.

“Acá tenés que escuchar y no juzgar”, explicó, al describir la importancia de acercarse a quienes atraviesan momentos difíciles.

Para Zerda, la prevención también requiere recuperar los vínculos comunitarios, acercarse a los vecinos y generar espacios donde las personas puedan hablar antes de que una situación de angustia se transforme en una crisis.

En esa línea, sostuvo que después de un suicidio también resulta necesario acompañar al entorno de la víctima, incluyendo familiares y vecinos, porque el impacto emocional no termina con el hecho.

Una problemática que exige respuestas

La entrevista dejó planteado un reclamo que atraviesa distintos aspectos de la vida comunitaria: la prevención del suicidio no puede reducirse a campañas de concientización, sino que, según Zerda, debe involucrar políticas de salud mental, oportunidades laborales y educativas, prevención de consumos problemáticos, abordaje del juego y el endeudamiento, acompañamiento familiar y fortalecimiento de las redes comunitarias.

“Existe el trabajo, existe la comunidad”, sostuvo la referente, al remarcar que la respuesta debe construirse colectivamente y con presencia concreta en los barrios.