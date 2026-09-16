Suicidios: para el pastor Ozuna “no alcanza con preocuparse”

El presidente de la Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC), pastor Daniel Ozuna, destacó la importancia de avanzar con acciones concretas frente a la problemática del suicidio y las afecciones vinculadas a la salud mental, al dar a conocer los detalles de una jornada de capacitación destinada a la comunidad evangélica.

La actividad tuvo como objetivo brindar herramientas concretas a pastores, líderes y congregantes para detectar situaciones de riesgo, acompañar a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad e intervenir de manera adecuada ante posibles casos.

“No alcanza con preocuparse”, sostuvo Ozuna al remarcar la necesidad de pasar de la preocupación a la acción frente a una problemática que, según señaló, afecta fuertemente a Concordia y a la provincia de Entre Ríos.

En ese marco, desde APUC asumieron el compromiso de fortalecer la capacitación de sus congregantes y generar mayores herramientas dentro de las iglesias para contribuir a la prevención.

Tres horas de capacitación

La jornada se desarrolló durante tres horas en la Iglesia Congregacional ubicada en calle Urquiza 1036, una de las sedes asociadas a la organización.

El encuentro contó con la participación de profesionales locales especializados en psicología y psiquiatría, quienes aportaron un abordaje técnico y científico sobre aspectos relacionados con la detección temprana, la contención y la intervención ante situaciones de riesgo emocional.

La propuesta apuntó especialmente a que quienes tienen un contacto cotidiano con integrantes de las congregaciones puedan reconocer señales de alerta y sepan cómo actuar y cuándo recurrir al acompañamiento de profesionales especializados.

Fe y ciencia, una mirada complementaria

Ozuna consideró que la jornada representa un paso significativo dentro de la propia comunidad evangélica, al promover una mirada que integra el acompañamiento espiritual con las herramientas provenientes de la medicina y la psicología.

En ese sentido, remarcó que la fe y la ciencia de la salud no son contradictorias, sino complementarias, y planteó la necesidad de fortalecer los espacios de contención integral.

La capacitación buscó precisamente sumar al acompañamiento espiritual el aporte de profesionales de la salud mental, con el objetivo de contar con mayores recursos para abordar situaciones complejas.

Finalmente, el presidente de APUC, junto a la comisión directiva de la institución, agradeció a los profesionales que participaron de la jornada y a los pastores y congregantes que asistieron, destacando el compromiso demostrado frente a una problemática que requiere respuestas y acciones concretas desde distintos sectores de la comunidad.

Redaccion de 7Paginas