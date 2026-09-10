Suizos interesados en el turismo, recurso hidrico y la planificación urbana de Concordia

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, mantuvo un encuentro con una delegación de autoridades de distintas comunas del Cantón Valais, Suiza, que arribó a la ciudad en el marco de una visita protocolar e institucional organizada por la Asociación Suiza de Concordia.

La reunión tuvo como eje principal el intercambio de experiencias sobre desarrollo territorial y las posibilidades de establecer vínculos de cooperación a futuro. Si bien Concordia y las comunas suizas presentan características geográficas y poblacionales muy diferentes, comparten un aspecto estratégico: ambas están vinculadas a importantes complejos hidroeléctricos, Salto Grande en nuestra región y Grande Dixence en Hérémence.

La delegación estuvo integrada por Grégory Logean, presidente de la Comuna de Hérémence; Marc-Antoine Genolet, vicepresidente; François Bovier y Bastien Dayer, consejeros comunales; Yoann Nendaz, secretario de Gobierno y director de Turismo de Hérémence; Agustin Addy, de la Asociación Valesanos del Mundo, y Thierry Udrizard, consejero comunal de Vex.

Durante el encuentro se abordaron distintas áreas en las que podrían generarse intercambios y proyectos conjuntos, entre ellas turismo, energía, desarrollo local, administración de los recursos hídricos y planificación urbana y territorial.

Fortalecer los vínculos

Azcué destacó la importancia de la visita y puso especial énfasis en la relación histórica que une a Concordia con la comunidad suiza.

“Concordia se forjó a través de un crisol de comunidades donde los inmigrantes suizos tuvieron un protagonismo muy importante”, señaló el intendente.

En ese sentido, remarcó que, además de mantener viva la historia y reconocer los orígenes de la ciudad, existe actualmente la responsabilidad de proyectar ese vínculo hacia el futuro.

“Más allá de tener presente de dónde venimos, hoy tenemos la responsabilidad de trabajar por el futuro de esta tierra, por eso es de interés fortalecer los vínculos con el país y las comunas que representan”, sostuvo.

El jefe comunal también planteó la posibilidad de avanzar en iniciativas concretas de cooperación. “Desde la Municipalidad entendemos que hay muchas cuestiones que pueden ser un beneficio, tanto para ustedes como para nosotros, el poder desarrollarlas conjuntamente”, afirmó.

Y agregó: “Más allá del saludo protocolar, vengo a transmitirles el compromiso de parte de la gestión de trabajar para fortalecer los vínculos que nos permitan avanzar con diferentes proyectos”.

La historia de los valesanos

Por su parte, el presidente de la Comuna de Hérémence, Grégory Logean, recordó el proceso migratorio que llevó a miles de habitantes del Cantón Valais hacia nuestro país.

Según explicó, alrededor de 20.000 valesanos emigraron durante aquel período, principalmente hacia la Argentina, por lo que consideró especialmente importante recuperar y profundizar los vínculos con las comunidades donde se asentaron sus descendientes.

“Es muy importante para nosotros revivir ese hermanamiento, en este caso, con Concordia”, expresó Logean.

En una comparación con aquella inmigración, sostuvo que hace 170 años los valesanos “partieron para trabajar la tierra” y que actualmente es necesario volver a “plantar y sembrar para hacer vivir esta relación”.

Energía y desarrollo

Uno de los puntos de coincidencia destacados durante la reunión fue el desarrollo energético.

Logean señaló que Concordia y Hérémence comparten “la cuestión del desarrollo energético”, en referencia a Salto Grande y a la central hidroeléctrica Grande Dixence.

Esta última constituye una de las grandes obras de ingeniería de Suiza y se encuentra ubicada en los Alpes. El complejo aprovecha el desnivel del terreno y el agua acumulada mediante un amplio sistema de captación alpino y glaciar, con una potencia instalada cercana a los 2.000 MW.

La experiencia suiza en materia de aprovechamiento de recursos hídricos, energía, turismo de montaña y planificación territorial fue uno de los aspectos que despertó interés de cara a futuros intercambios con Concordia.

Desde la Asociación Suiza de Concordia destacaron y agradecieron la predisposición de las autoridades municipales y de la delegación de las comunas del Cantón Valais, considerando que el encuentro representa un nuevo paso para fortalecer los vínculos entre Concordia y los valesanos.

La relación, sustentada en una historia migratoria de más de un siglo y medio, busca ahora proyectarse hacia nuevos espacios de cooperación vinculados al turismo, la planificación de las ciudades, la energía y el desarrollo sustentable del territorio

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas