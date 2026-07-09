Sujeto de Concordia circulaba en contramano y con más de dos gramos de alcohol en sangre

El procedimiento, según supo 7Paginas, fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Buenos Aires, luego de advertir que una camioneta Toyota Hilux transitaba por una arteria en sentido contrario al permitido, poniendo en riesgo a otros conductores y peatones.

Dio positivo en el test de alcoholemia

Tras detener la marcha del vehículo, los efectivos solicitaron la intervención de inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes practicaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor.

El examen arrojó un resultado de 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite permitido para conducir y representa un serio riesgo para la seguridad vial.

Retuvieron la camioneta

Como consecuencia de las infracciones detectadas, las autoridades procedieron a la retención preventiva de la Toyota Hilux y labraron las actuaciones correspondientes por circular en contramano y conducir en estado de ebriedad.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que este tipo de conductas incrementa considerablemente el riesgo de siniestros viales y pone en peligro la vida de quienes circulan por la vía pública.