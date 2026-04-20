Superbike: El concordiense Pablo Maciel fue imbatible en el inicio del Campeonato uruguayo

El deporte motor de Concordia vuelve a brillar en el plano internacional. Este fin de semana, Pablo Maciel concretó un arranque de temporada soñado en la primera fecha del Campeonato Uruguayo de Superbike 2026, demostrando que es el rival a batir en la presente edición.

Desde el inicio de la actividad en el circuito de Mercedes, departamento de Soriano, Maciel marcó el ritmo. En la jornada de clasificación, el concordiense clavó los cronómetros en 1:31.829, un registro que lo posicionó como el más rápido de la pista y le otorgó la pole position.

Dominio absoluto: Sprint y Final

La superioridad de Maciel no se quedó solo en los papeles. En la carrera Sprint, pactada a 7 vueltas, el piloto local impuso condiciones de punta a punta para quedarse con la victoria.

El plato fuerte llegó el domingo con la carrera principal. En una exigente prueba de 14 vueltas, el entrerriano volvió a dar cátedra de manejo y regularidad, cruzando la bandera a cuadros en la primera posición y cerrando así un fin de semana ideal con puntaje perfecto. Con este resultado, se posiciona como el único líder del certamen.

El sueño del tricampeonato

Para Maciel, este inicio no es casualidad, sino parte de un objetivo mayor. Tras haberse consagrado campeón en 2018 y 2025, el piloto busca este año su tercera corona, consolidándose como uno de los grandes referentes históricos de la categoría en el país vecino.

Al finalizar la competencia, Maciel compartió su emoción: «Estoy muy contento. Esto lleva mucho tiempo, esfuerzo, práctica y dinero. Agradezco profundamente a mi familia por el aguante y el esfuerzo constante para apoyarme en cada paso de este camino».

Con la confianza en alto y el respaldo de un equipo que funcionó a la perfección, el «expreso» concordiense ya puso la mira en la próxima fecha, manteniendo viva la ilusión de traer un nuevo título para la ciudad.

Redacción de 7Paginas