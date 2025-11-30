Sur de Concordia: la lluvia y el mal estado de la autovía provocaron un despiste

El conductor, un hombre de 42 años que viajaba desde Merlo (Buenos Aires) con destino a Paraguay, circulaba en sentido sur–norte cuando, según relató, perdió el control del vehículo debido a las inclemencias del clima y la presencia de un “espejo de agua” sobre la calzada. El auto, según se informó a 7Paginas, terminó en la banquina con daños materiales, aunque afortunadamente el hombre resultó ileso.

La autovía permaneció despejada y se solicitó una grúa particular para retirar el rodado. Autoridades reiteran la recomendación de extremar las medidas de precaución, especialmente en jornadas de lluvia donde la visibilidad y el estado del pavimento incrementan los riesgos.