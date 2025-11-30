7PAGINAS

Domingo 30 de noviembre de 2025
Sur de Concordia: la lluvia y el mal estado de la autovía provocaron un despiste

Este domingo, un nuevo siniestro vial se registró en el sur de Concordia, donde las intensas lluvias y el deterioro de la autovía volvieron a ser factores determinantes. Personal de la Comisaría Colonia Yeruá intervino en el kilómetro 235 de la Ruta Nacional 14 tras el despiste de un Honda Civic gris.
El conductor, un hombre de 42 años que viajaba desde Merlo (Buenos Aires) con destino a Paraguay, circulaba en sentido sur–norte cuando, según relató, perdió el control del vehículo debido a las inclemencias del clima y la presencia de un “espejo de agua” sobre la calzada. El auto, según se informó a 7Paginas, terminó en la banquina con daños materiales, aunque afortunadamente el hombre resultó ileso.

La autovía permaneció despejada y se solicitó una grúa particular para retirar el rodado. Autoridades reiteran la recomendación de extremar las medidas de precaución, especialmente en jornadas de lluvia donde la visibilidad y el estado del pavimento incrementan los riesgos.