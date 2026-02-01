Sur de Concordia: se reventó una cubierta de la moto y una mujer debió ser hospitalizada

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas en el lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas, a la altura del kilómetro 248 y medio de la autovía, cuando una pareja que circulaba en una motocicleta de 150 cc perdió el control del rodado al reventarse el neumático delantero, lo que provocó la caída de ambos ocupantes sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente, la mujer identificada como Melisa Alegre de 28 años de edad, que viajaba como acompañante sufrió diversas escoriaciones, por lo que debió ser asistida y posteriormente trasladada en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital Delicia Concepción Masvernat, para una mejor evaluación médica. El conductor habría sufrido lesiones leves.

De acuerdo a la información recabada, la joven pareja reside en la localidad de Estancia Grande y se encontraba regresando a su domicilio luego de haber estado en la ciudad de Concordia.

Un dato que llamó la atención en el lugar es que, pese a que a unos 1.000 metros del sitio del accidente funciona una sala de primeros auxilios dependiente del municipio de Estancia Grande, fue necesario solicitar una ambulancia del servicio de emergencia 107, que debió arribar desde Concordia para asistir a la mujer lesionada.