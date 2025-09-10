7PAGINAS

Miércoles 10 de septiembre de 2025
Sur de Concordia: un camión impactó contra una garita de peaje

Un accidente vial se registró este miércoles por la tarde en la autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 240, en la zona sur de Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 horas, cuando personal de Comisaría Colonia Yeruá debió intervenir tras un llamado de emergencia.
Redacción 7Paginas

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, un camión Scania modelo 360 blanco, que remolcaba un semirremolque Vulcano cargado con un tractor agrícola de gran porte, rozó con el lateral derecho de una casilla de material del peaje, provocando importantes daños en la estructura.

El vehículo circulaba en sentido norte-sur y se dirigía desde Paso de los Libres hacia Córdoba.

Afortunadamente, la garita se encontraba fuera de servicio al momento del impacto, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.

 