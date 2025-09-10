Sur de Concordia: un camión impactó contra una garita de peaje

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, un camión Scania modelo 360 blanco, que remolcaba un semirremolque Vulcano cargado con un tractor agrícola de gran porte, rozó con el lateral derecho de una casilla de material del peaje, provocando importantes daños en la estructura.

El vehículo circulaba en sentido norte-sur y se dirigía desde Paso de los Libres hacia Córdoba.

Afortunadamente, la garita se encontraba fuera de servicio al momento del impacto, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.