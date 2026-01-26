Sur de Concordia: una joven ciclista fue embestida desde atrás por una motocicleta y tres personas resultaron hospitalizadas

Según se informó a 7Paginas, una motocicleta Gilera de 200 cc, conducida por un hombre de 56 años, que circulaba por Ruta 22 en sentido desde Benito Legerén, colisionó desde atrás a una bicicleta que transitaba en el mismo sentido, guiada por una mujer de 26 años.

Producto del impacto, la ciclista sufrió lesiones, al igual que el conductor del rodado menor y su acompañante, un joven de 18 años que viajaba como acompañante en la motocicleta.

Cabe destacar que las tres personas involucradas fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital Masvernat por personal del servicio de emergencias 107, para una mejor evaluación médica.

En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría Villa Adela, que realizó las actuaciones de rigor, mientras que Policía Científica trabajó en la escena llevando adelante las pericias correspondientes.

Hasta el momento, se aguarda el carácter de las lesiones de los involucrados, mientras que las causas del siniestro vial continúan siendo materia de investigación.