Suspenden oficialmente las elecciones en el Sindicato Obrero de la Fruta tras la intervención del gremio

Según pudo saber 7Paginas, Camejo continuaba avanzando con la organización de un nuevo proceso electoral, lo que había generado un profundo malestar en un grupo de trabajadores del sector, encabezado por Leandro Ragone y Antonio Leyes, quienes denunciaban un presunto fraude. La preocupación se agravaba debido a que nuevamente se presentaba una única lista, encabezada por el propio Camejo, en un contexto donde además pesaban serias irregularidades en la conducción del gremio.

Cabe recordar que en septiembre pasado se había dado de baja la obra social del sindicato en medio de una imputación por presunta malversación de fondos que involucra a Camejo y a toda la comisión directiva, situación que terminó de detonar la intervención.

La confirmación oficial llegó a través de una nota pública brindada este sábado por el interventor Iván Amaro, quien informó que durante el Congreso Extraordinario de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Fruithortícolas Unidos (FATREFU – IG N° 3240), celebrado el 29 de octubre de 2025, no solo se dispuso la intervención del gremio, sino también la inmediata suspensión de las elecciones convocadas por Camejo.

El contenido del edicto

El documento oficial, firmado por el interventor Cristian Iván Amaro, detalla que el Congreso Extraordinario de la Federación, siguiendo el dictamen del Tribunal de Ética Sindical, determinó la intervención del Sindicato Obrero de la Fruta al haberse configurado la causal prevista en el artículo 15 inciso c) del Estatuto Social, que establece la intervención “cuando se cometieran graves irregularidades en el manejo de los fondos sindicales o de las obras sociales que administraren”.

En el mismo acto, y conforme al artículo 16 del Estatuto, se designó al suscripto como interventor, con la misión de ejercer sus funciones hasta remover las causas que originaron la intervención y avanzar hacia la normalización definitiva de la entidad sindical.

El edicto también precisa que, al haber tomado conocimiento de una convocatoria a elecciones publicada por el Sr. Alcides Camejo —quien dejó de ser secretario general desde el momento de la intervención—, se resolvió suspender dichas elecciones, dejando sin efecto la convocatoria mencionada.

Finalmente, se aclara que oportunamente se realizará una nueva convocatoria a elecciones generales del gremio, bajo las condiciones, modalidades y plazos que establezca la intervención para garantizar un proceso transparente y legal.

De este modo, queda oficialmente frenado el intento de avanzar con un proceso electoral que estaba fuertemente cuestionado por los trabajadores, mientras avanza la investigación por las irregularidades que dieron origen a una de las crisis institucionales más graves en la historia del sindicato de la fruta.