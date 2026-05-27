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Martes 26 de mayo de 2026
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Susto en la Autovía 14: un auto perdió el control, se cruzó delante de un camión y terminó en la banquina

Un siniestro vial de características espectaculares, pero que afortunadamente solo dejó daños materiales, se registró en la tarde de este martes al norte de la ciudad de Concordia, sobre la Autovía General Gervasio Artigas (Ruta Nacional 14).
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Redacción 7Paginas

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El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, a la altura del kilómetro 275.5 del mencionado corredor vial, movilizando de inmediato al personal policial de la Comisaría de Colonia Ayuí.

De acuerdo a los datos aportados por fuentes policiales a 7Páginas, el accidente fue protagonizado por un automóvil Fiat Idea Adventure, el cual era conducido por una mujer de 51 años.

Por causas que las pericias correspondientes tratarán de establecer, la automovilista perdió el control absoluto del vehículo de manera imprevista. En su trayectoria descontrolada, el Fiat se cruzó de carril justo por delante de un camión Scania G360 (tipo chasis con cabina dormitorio) perteneciente a la empresa Aserradero H.Y.P., el cual era guiado por un hombre de 43 años.

Pese a los intentos por esquivarlo, el transporte de carga terminó tocando levemente al automóvil, provocando que este saliera despedido de la calzada asfáltica y finalizara su marcha sobre la banquina y la zona de préstamo.

Solo daños materiales

A pesar del fuerte impacto y del riesgo que significó la maniobra sobre la autovía, desde la fuerza confirmaron que no se registraron víctimas ni personas lesionadas, quedando el saldo del siniestro estrictamente limitado a daños materiales en ambas carrocerías.

En el lugar del hecho también trabajó el personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial (Puesto Caminero Concordia), quienes coordinaron las tareas de señalización para resguardar el tránsito en la zona a la espera del arribo de la grúa de asistencia para retirar el rodado menor.