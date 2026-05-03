Susto en una avenida de Concordia: se incendió un auto en plena marcha

Un incidente vial que pudo haber tenido consecuencias mayores ocurrió en las últimas horas del sábado en la zona norte de Concordia. Alrededor de las 23:50 horas, el personal de la Comisaría Quinta fue alertado por el incendio de un vehículo sobre la Avenida Monseñor Rösch, a la altura de la intersección con calle Carmelitas Descalzas.

El protagonista del hecho fue un automóvil Renault 19, de color bordó, que circulaba en sentido sur-norte. Su conductor, un hombre de 33 años, relató a los efectivos que mientras transitaba por la avenida comenzó a notar una densa columna de humo que provenía del sector del capot, lo que lo obligó a detener la marcha de inmediato sobre la calzada.

Rápida intervención

Ante la emergencia, se hicieron presentes en el lugar dotaciones de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas. Gracias al rápido accionar de los brigadistas, el incendio pudo ser controlado de forma parcial, evitando que el fuego consumiera la totalidad de la unidad.

Sin heridos

Según se confirmó a 7Paginas, afortunadamente no se registraron personas lesionadas, ya que el conductor logró descender del rodado por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran. Las actuaciones quedaron a cargo de la jurisdicción de Comisaría Quinta, mientras se tratan de establecer las causas mecánicas que habrían originado el foco ígneo.