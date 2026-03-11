Taborda cuestionó al PJ por negarse a investigar la deuda pública: “Si no tienen nada que ocultar, no deberían temerle a una comisión investigadora”

Según expresó la legisladora, desde hace meses el justicialismo viene cuestionando el reperfilamiento de la deuda realizado por el actual gobierno provincial, pero al mismo tiempo se niega a acompañar una herramienta legislativa que permitiría analizar el origen de ese endeudamiento y el destino de los recursos obtenidos.

“Durante meses el justicialismo viene criticando el reperfilamiento de la deuda que este gobierno debió realizar para ordenar las cuentas de la provincia. Pero al mismo tiempo se niega a acompañar una comisión que permita analizar cómo se generó esa deuda y en qué se utilizaron los recursos”, señaló Taborda.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio apunta a brindar mayor transparencia y claridad sobre un tema que condiciona las finanzas de la provincia.

“Los entrerrianos tienen derecho a saber cómo se originó la deuda pública que hoy la provincia tiene que afrontar. Muchos de esos créditos fueron tomados durante más de dos décadas de gobiernos justicialistas y son los que hoy esta gestión tiene que administrar y pagar”, afirmó.

La diputada también consideró llamativo que dirigentes vinculados a las gestiones anteriores se opongan a avanzar con la investigación. “En la propia comisión participan dirigentes muy ligados a los gobiernos anteriores, entre ellos la esposa del ex gobernador Gustavo Bordet y la ex vicegobernadora de la provincia. Resulta difícil entender por qué no quieren que se analice con claridad qué ocurrió con el endeudamiento provincial”, sostuvo.

Finalmente, Taborda aclaró que la propuesta del Ejecutivo no apunta únicamente a revisar el pasado, sino a analizar la evolución completa de la deuda pública, incluyendo la gestión actual.

“Esta comisión no es para mirar solamente al pasado. También permitirá analizar qué deuda ha contraído esta gestión y con qué objetivos. De eso se trata la transparencia: poder discutir con información clara y sin miedo”, sostuvo.

Redaccion de 7Paginas