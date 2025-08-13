Taborda valoró el trabajo del IPRODI y el compromiso del gobernador con la inclusión

“Los avances que se han alcanzado en materia de discapacidad en nuestra provincia son concretos y visibles. Entre Ríos cuenta hoy con 17 juntas evaluadoras activas, más de 77.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), políticas territoriales sostenidas y un trabajo articulado con sectores de salud, educación, transporte y desarrollo social. Esto no es casualidad: es el resultado de un Estado que está presente y que responde con hechos”, afirmó la legisladora.

Taborda también resaltó la continuidad de programas como Contigo, el acceso al transporte gratuito, el acompañamiento a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, y la reciente implementación de juntas itinerantes que permiten acercar derechos a comunidades de difícil acceso.

“El IPRODI desarrolla una política pública activa, cercana y con capacidad de escucha. Y eso solo es posible cuando hay una decisión política clara, como la que sostiene el gobernador, de trabajar todos los días por una provincia que no deje a nadie afuera”, remarcó.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con el acompañamiento legislativo a estas políticas, subrayando la necesidad de mantener una mirada integral sobre los derechos de las personas con discapacidad, basada en la equidad y la inclusión real.

Redaccion de 7Paginas