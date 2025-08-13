7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Taborda valoró el trabajo del IPRODI y el compromiso del gobernador con la inclusión

La diputada provincial Noelia Taborda destacó el trabajo sostenido que viene llevando adelante el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), en articulación con diversos organismos del Estado, y subrayó el compromiso del gobernador de Entre Ríos con la construcción de una provincia más justa, inclusiva y accesible para todas las personas.
Redacción 7Paginas

“Los avances que se han alcanzado en materia de discapacidad en nuestra provincia son concretos y visibles. Entre Ríos cuenta hoy con 17 juntas evaluadoras activas, más de 77.000 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), políticas territoriales sostenidas y un trabajo articulado con sectores de salud, educación, transporte y desarrollo social. Esto no es casualidad: es el resultado de un Estado que está presente y que responde con hechos”, afirmó la legisladora.

Taborda también resaltó la continuidad de programas como Contigo, el acceso al transporte gratuito, el acompañamiento a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, y la reciente implementación de juntas itinerantes que permiten acercar derechos a comunidades de difícil acceso.

“El IPRODI desarrolla una política pública activa, cercana y con capacidad de escucha. Y eso solo es posible cuando hay una decisión política clara, como la que sostiene el gobernador, de trabajar todos los días por una provincia que no deje a nadie afuera”, remarcó.

Finalmente, la diputada reafirmó su compromiso con el acompañamiento legislativo a estas políticas, subrayando la necesidad de mantener una mirada integral sobre los derechos de las personas con discapacidad, basada en la equidad y la inclusión real.

