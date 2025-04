«Tajes no representa la renovación»: Andrés Messina cargó contra el nuevo presidente de la UCR y valoró la figura de Herrera

En diálogo con FM Omega, Messina expresó sin rodeos: “Tajes no representa la renovación política. A él lo votaron porque detrás está Carlos Cecco. La verdadera figura que surge de esta interna es Camilo Herrera, que con el apoyo de apenas dos dirigentes y un grupo de jóvenes, se enfrentó solo a toda la estructura del radicalismo y logró sacar 147 votos”.

Para Messina, lo realizado por Herrera es un mensaje claro para toda la dirigencia política local: “Esto demuestra que los cuadros políticos necesitan renovarse. La gente quiere elegir, quiere tener opciones. Y Herrera, desde su lista, con recursos limitados, fue una alternativa real. En cambio, Tajes ganó con el aparato, pero eso no es renovación”, remarcó.

El dirigente del MID también puso sobre la mesa un tema que comienza a generar debate dentro de la UCR: la participación de la minoría en la conducción partidaria. “No puede ser que Tajes, ya electo, diga que no sabe si se integrará la minoría. Herrera y su lista no pueden dormirse, tienen que dar esa discusión. La carta orgánica del partido establece que con el 25% de los votos se debe integrar”, reclamó.

Messina no ahorró críticas a la histórica figura de Carlos Cecco, a quien considera el verdadero ganador de la interna: “¿Ganó Tajes o ganó Cecco? Todos saben que Jorge es su cuñado, y que esta victoria es una forma de sostener los cargos que Frigerio le ha dado. Esto no es llegar por mérito, es heredar poder. Y yo no estoy de acuerdo con eso”.

Además, reivindicó el localismo como eje central del futuro político de Federación: “A esta ciudad la tienen que gobernar los federaenses. Yo soy defensor del localismo. El destino de Federación no puede estar en manos de gente que viene de afuera. Aunque esta haya sido una elección interna, sabemos que de acá saldrán los futuros candidatos”.

Consultado sobre su futuro político, Messina reveló que se encuentra en una etapa de análisis: “No tengo aún definido un objetivo para 2027, pero si sigue todo igual, con los mismos de siempre, no descarto volver a construir junto a dirigentes con un perfil similar al mío. Tal vez no lleguemos al poder, pero sí podemos influir, y lo hemos hecho muchas veces, defendiendo los intereses de la ciudad”.

Finalmente, fue contundente respecto al rumbo que debería tomar la política local: “Federación no está bien desde hace más de 15 años. Perdimos protagonismo en la provincia porque no hay renovación real en los partidos. Por eso celebro lo que hizo Herrera. Se animó, se plantó, compitió y dejó un mensaje claro: no queremos más despotismo ni herencias de poder. Queremos dirigentes que lleguen por mérito propio”.

Así, Andrés Messina no solo dejó definiciones fuertes sobre la reciente elección en la UCR, sino que también abrió el juego hacia el futuro, con una mirada crítica, autocrítica y un llamado a renovar la política local con ideas y rostros nuevos.

Redaccion de 7Paginas