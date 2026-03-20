Taller de inclusión financiera para adultos mayores de Concordia

La actividad se realizará el miércoles 25 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Convenciones de Concordia (San Lorenzo “O” N° 101). La jornada contará con la disertación del Mg. en Finanzas Maximiliano Rodríguez, gerente del Banco BBVA sucursal Concordia, quien abordará contenidos vinculados a la administración de ingresos, el uso responsable de servicios bancarios y la prevención de estafas.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, subrayó: “Es muy importante generar estos espacios donde los adultos mayores puedan adquirir conocimientos simples pero fundamentales para manejar su dinero con tranquilidad y confianza. Apostamos a brindarles herramientas que mejoren su autonomía en la vida cotidiana”.

En la misma línea, el director de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, Dr. Guido Di Gioia, expresó: “La inclusión financiera no es solo tener acceso, sino también saber usar las herramientas de manera adecuada y segura. Desde el municipio impulsamos estos espacios para fortalecer la autonomía de los vecinos, promover el ejercicio de sus derechos como consumidores y prevenir fraudes. Este taller está pensado específicamente para adultos mayores, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar su inclusión en el uso de herramientas financieras.”.

El taller cuenta con cupos limitados para 50 personas. Las inscripciones se realizan en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, en las oficinas del Departamento de Políticas de la Tercera Edad.

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven la inclusión, el acceso a derechos y una mejor calidad de vida para los adultos mayores.