También la B, se juega la final del petit

La Cancha de Libertad será el escenario para el gran partido final entre Salto Grande y Alberdi que definirá el Petit Torneo de la presente temporada y cuyo ganador accederá a jugar con Comunicaciones, que lo ganó el año pasado y espera rival para definir cuál será el representante de Concordia en el Torneo Regional Federal Amateur temporada 26/27.

El partido entre Salto Grande y Alberdi se jugará desde las 15.30 horas en el estadio del Lobo y el choque propone ser realmente bueno, porque se enfrentan dos estilos muy parecidos en cuanto al trato de pelota. Los de Mario Delduca siempre intentaron jugar y el entrenador armó un plantel que justamente le permita ello, con jugadores clave en puestos importantes. Pase lo que pase será un “campañón” para Salto Grande, porque recién esta temporada volvió a primera y peleó por el título hasta el final y ahora tiene esta Final de Petit Torneo, o sea que se puede decir que ha jugado la cantidad de partidos posibles en esta parte del año.

Enfrente habrá dos entrenadores que vuelven a su casa, a la cancha que los vio nacer futbolísticamente. Se trata de Eduardo y Mario Buruchaga que en ese césped empezaron a brillar allá pasando los años 70 y sobremanera los 80, cuando ya se veía que ese “2” (el Gato) y el “8” (Mario) iban a llegar lejos, y así fue. El “Gato” como jugador fue emblema y ejemplo porque jugó hasta pasados los 42 años y a muy buen nivel. Mario tuvo que retirarse joven por lesiones pero se transformó en un gran entrenador, artífice de la gran campaña de aquel Wanderer´s de 1992 que llegó muy lejos en el Torneo del Interior. Hoy en Alberdi imponen la filosofía de jugar bien, de tratar la pelota lo mejor posible y ser tácticamente ordenados. Con vaivenes lógicos, se instalaron en esta final que los puede consagrar campeones como tantas veces lo han hecho con la camiseta del Lobo. Pero saben de lo que son capaces en Salto Grande, con el colega Mario Delduca, y seguramente tomarán recaudos importantes. En definitiva, amigos, promesa de gran partido.

LA FECHA 12 DE LA B

Por otra parte, se definió como se jugará la fecha 12 de la Primera B. La misma tiene partidos interesantes, donde se destaca el clásico más añejo de nuestro fútbol entre Victoria y Wanderer´s. La fecha tiene esta programación:

SABADO 20 DE JUNIO

Cancha de Santa María.

15.45hs: Estudiantes vs. Monseñor Rosch.

Cancha de Sarmiento

15.45hs: Athletic vs. El Olimpo.

Cancha de La Bianca

15.45hs: Almirante Brown vs. Los Charrúas.

DOMINGO 21 DE JUNIO

En Calabacilla

15.45hs: San Martín vs. Las Heras.

Cancha de Sarmiento

15.45hs: Sarmiento vs. Juventud Unida.

Cancha de Santa María

15.45hs: Victoria vs. Wanderer´s.

Cancha de Zorraquín

15.45hs: Zorraquín vs. Ancel

Cancha de Unión

15.30hs: Unión vs. Ferrocarril.

Por Edgardo Perafan