Tarifa de Salto Grande: Frigerio reactiva la vía diplomática y logra el compromiso de Nación

En un nuevo capítulo de la histórica lucha por los recursos energéticos de la provincia, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo esta semana un encuentro clave con el secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. El objetivo: corregir la asimetría tarifaria que afecta a la represa binacional de Salto Grande.

“Avanzamos en una agenda que para nuestra provincia es prioritaria: terminar con la discriminación histórica en relación con la tarifa de Salto Grande”, expresó el mandatario tras la reunión. Según detalló, el Gobierno provincial presentó distintas alternativas técnicas para mejorar la remuneración y recibió el compromiso de las autoridades nacionales de que serán analizadas para avanzar en una solución progresiva.

Un reclamo que llegó a la Corte Suprema

Si bien Frigerio apuesta ahora por la vía del diálogo institucional, la estrategia de la provincia mantiene firme su frente judicial. Cabe recordar que, a principios de noviembre, la gestión entrerriana recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una presentación sin precedentes.

En dicha demanda, la provincia solicitó:

Recomponer la ecuación económica: Se busca actualizar los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande.

Saldar una deuda millonaria: El monto reclamado, actualizado a valores recientes, asciende a 175 millones de dólares.

Intervención provincial: Entre Ríos exige participar en el modo en que la Secretaría de Energía establece el precio para las represas binacionales.

La injusticia comparativa con Yacyretá

Uno de los puntos más sólidos del reclamo entrerriano tiene que ver con la disparidad de criterios entre las represas del país. Según se denunció ante el máximo tribunal, la remuneración que recibe Salto Grande por regalías es casi tres veces menor de la que se percibe por Yacyretá, la otra gran binacional.

“Desde el primer día trabajamos para defender lo que les corresponde a los entrerrianos. Incluso, por primera vez en la historia, fuimos a la Justicia por este y otros temas importantes. Y vamos a seguir en este camino”, reafirmó Frigerio.

La combinación de la vía diplomática y el litigio judicial marca un cambio de paradigma en la defensa de los excedentes y las regalías, buscando que la energía generada en suelo entrerriano se traduzca finalmente en un beneficio justo para sus ciudadanos.

Redaccion de 7Paginas