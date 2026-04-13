«Tasas al día, servicios en deuda»: crece la indignación de los vecinos de Concepción del Uruguay

La presión fiscal sobre los contribuyentes de Concepción del Uruguay sumó un nuevo capítulo de tensión. Vecinos de la ciudad manifestaron su profunda indignación ante el reciente aumento del diez por ciento (10%) en las tasas municipales, una medida que, según sostienen, resulta injustificada ante la falta de obras y la deficiente prestación de servicios públicos esenciales.

A través de un comunicado firmado por vecinos autoconvocados, y que fuera enviado a la redacción de 7Paginas, el reclamo pone el foco en la falta de proporcionalidad entre lo que se paga y lo que se recibe. «Este nuevo aumento se suma a una serie de incrementos aplicados en los últimos años, lo que ha generado una creciente presión sobre los contribuyentes que cumplen regularmente, pero no reciben servicios acordes», expresaron.

Reclamos puntuales y abandono barrial

La situación no es generalizada solo en el centro; las mayores deficiencias se sienten en los barrios. Entre los puntos más críticos señalados por los vecinos se encuentran:

Estado de las calles: Persistencia de baches y falta de mantenimiento general.

Infraestructura: Escasez de obras de cordón cuneta y problemas en los desagües.

Seguridad y tránsito: Fallas recurrentes en el alumbrado público y falta de señalización urbana.

Un caso emblemático de esta desatención es el del barrio Planta Emisora. Allí, los residentes continúan exigiendo obras fundamentales para el escurrimiento del agua. La falta de señalización en la zona es otro punto crítico, ya que dificulta el acceso de servicios de emergencia (ambulancias y policía) y del transporte público.

El pedido: transparencia y menos burocracia

Para los autoconvocados, el municipio debe entender que la tasa municipal es una contraprestación directa. Por este motivo, solicitaron formalmente que las autoridades:

Revisen la medida del incremento del 10%.

Prioricen obras urgentes por sobre otros gastos no esenciales.

Agilicen los trámites, reduciendo la burocracia que hoy demora meses en resolver problemas cotidianos de una cuadra o una luminaria.

«La transparencia, la equidad y la eficiencia deben ser pilares para reconstruir el vínculo entre el Estado municipal y la comunidad», concluye el comunicado de los vecinos, quienes advierten que seguirán visibilizando la problemática hasta obtener respuestas concretas de la gestión actual.