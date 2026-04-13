«Tavi» Celis negará los mensajes que lo vinculan con Frigerio y Roncaglia: «Es imposible que haya tenido un celular»

El complejo entramado judicial y mediático que sacude a la política entrerriana sumó un nuevo capítulo. Daniel “Tavi” Celis, el condenado por narcotráfico que cumple sentencia en la provincia, negará oficialmente ser el autor de los mensajes y audios que un informe televisivo de Buenos Aires utilizó para vincular al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro Néstor Roncaglia con el tráfico de drogas.

Tras las cartas documento enviadas por el ministro Roncaglia para que se ratifiquen o rectifiquen los dichos, el abogado defensor de Celis, Augusto Lafferriere, rompió el silencio. En declaraciones radiales, el letrado aseguró que su cliente desconoce el contenido del informe del conductor Tomás Méndez y que responderá formalmente negando cualquier autoría de tales acusaciones.

Cámaras 24 horas y aislamiento

Uno de los puntos centrales de la defensa de Celis es la imposibilidad física de haber realizado las comunicaciones que se le atribuyen. Según Lafferriere, Celis se encuentra en una celda de máxima seguridad en la Unidad Penal 1 de Paraná, donde es monitoreado por cámaras las 24 horas y sometido a tres requisas diarias.

«Es imposible que el señor Celis haya podido visualizar el programa periodístico al que refiere la carta documento», señaló el abogado, desmintiendo además que su defendido posea dispositivos móviles o acceso a la prensa. Asimismo, calificó como una «ridiculez» el plazo de 24 horas otorgado por Roncaglia para responder, debido a los tiempos que maneja la justicia federal.

Desmentida de beneficios

Lafferriere también aprovechó para despejar rumores sobre una supuesta «connivencia» entre el condenado y el actual ministro de Seguridad. Lejos de recibir beneficios, el abogado sostuvo que la situación de Celis empeoró: pasó de un pabellón abierto a estar totalmente aislado tras haber denunciado un presunto plan de otro interno para atentar contra funcionarios judiciales y el propio Roncaglia.

Nuevo traslado a Federal

En medio de esta tensión legal, la justicia ordenó un nuevo movimiento para el «Tavi». La jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, dispuso su traslado inmediato a la Unidad Penal N° 8 de Federal.

Esta decisión se tomó luego de que se registrara una pelea entre Celis y su hijo, «Teuco» Celis, con quien compartía celda estos últimos dos meses. De esta manera, el jefe de la organización desbaratada en la causa «Narcomunicipio» pasará a cumplir su condena en el norte de la provincia, mientras sus representantes legales terminan de pulir el borrador de la respuesta que enviarán al despacho de Néstor Roncaglia.

Con información de Analisis

Redaccion de 7Paginas