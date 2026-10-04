TDAH en las aulas: Concordia ofrecerá una capacitación gratuita para docentes, familias y profesionales

La Municipalidad de Concordia anunció la realización de una capacitación gratuita sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), destinada a docentes, profesionales de la salud y la educación, familias y a la comunidad en general.

La propuesta, denominada “Entender para Acompañar”, es impulsada por la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan comprender las necesidades de niños y adolescentes con TDAH y acompañar sus procesos de aprendizaje desde una perspectiva inclusiva.

Segun supo 7Paginas, la actividad tendrá lugar el sábado 10 de octubre, desde las 9 horas, en el Centro Cívico Provincial (ex Barracas), ubicado en Hipólito Yrigoyen 535, y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Qué temas se abordarán

Durante el encuentro se trabajará sobre las principales características del TDAH, los mitos más frecuentes y su incidencia en las trayectorias escolares. También se compartirán estrategias pedagógicas para el aula y herramientas para mejorar la comunicación entre las instituciones educativas y las familias.

Otro de los ejes estará relacionado con los aspectos emocionales, especialmente la autoestima, la inclusión y la importancia de evitar prejuicios o estigmatizaciones que puedan afectar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

La capacitación combinará exposiciones teóricas, actividades participativas y análisis de situaciones cotidianas, con la intención de acercar recursos concretos para aplicar en los ámbitos educativo y familiar.

Quiénes estarán a cargo

La jornada será coordinada por la psicopedagoga Lourdes Borda y la directora de Discapacidad de Concordia, Florencia Weiss.

Desde el área municipal señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas, familias, profesionales y la comunidad, promoviendo redes de acompañamiento que contribuyan a sostener las trayectorias educativas.

La convocatoria está dirigida a docentes de todos los niveles, equipos directivos, equipos de orientación escolar, profesionales de la salud y la educación, familias y demás integrantes de la comunidad educativa.

Cómo inscribirse

La capacitación será gratuita, pero requiere inscripción previa. Las personas interesadas deberán acercarse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en 25 de Mayo 928.

Para consultas o mayor información, está disponible el teléfono 345 404 8307.