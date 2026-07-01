Teatro de humor en Pueblo Viejo: este domingo llega «50% OFF. Noche de Mujeres»

La obra presenta la historia de cuatro amigas que se reúnen, como cada miércoles, en el bar de siempre para aprovechar la noche de descuentos. Sin embargo, el encuentro toma un giro inesperado cuando Catita confiesa que atraviesa una urgencia emocional y necesita ser escuchada. A partir de esa situación comienzan a aflorar las historias personales de cada una de las protagonistas, quienes comparten vivencias con una honestidad tan conmovedora como divertida.

La propuesta, basada en textos de Sol Rodríguez Seoane y Guillermina Sandoval, adaptados por la compañía, se presenta como una comedia melodramática que combina una estética humorística, emotiva, colorida y grotesca, poniendo en escena los vínculos de una amistad diversa e incondicional.

El elenco está integrado por Flavia Martínez, Fabián Nardini, Mailén Niño, Martín Quintana y Guillermina Sandoval, bajo la dirección de Fabián Nardini, quien además estuvo a cargo del diseño de vestuario y del espacio escénico. Las fotografías promocionales corresponden a Santiago David.

Las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 3454-244735. Además, la organización informó que existen promociones especiales para grupos de tres, cuatro o más personas.

Desde la sala destacaron a 7Paginas, que Pueblo Viejo continúa desarrollando una intensa agenda cultural y que cuenta con el acompañamiento del ConTIER, fortaleciendo así la actividad teatral independiente en la ciudad.