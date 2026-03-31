Teatro: en abril, vuelve “La tierra rota” a pueblo Viejo

“La Tierra Rota” es el primer trabajo del Laboratorio de Experimentación Teatral y surge a partir de la investigación que el grupo llevó a cabo durante más de un año sobre la dramaturgia del actor y la actriz en escena. En el 2025 realizaron funciones a sala llena en el Espacio Cultural Arandú y en Pueblo Viejo, sala a la que regresan en esta nueva temporada.

Con una puesta en escena no convencional, la obra cuenta la historia de personajes arquetípicos que se encuentran en una sala de espera y se preguntan “¿Qué pasó?”. Las historias se van entrelazando a lo largo de una trama que va de la tragedia a la comedia, con toques absurdos e instantes que remiten al realismo mágico. Las historias individuales de cada personaje, tan distintas y dispares, conformarán un relato coral, el del pueblo de La Tierra Rota.

Actúan: Andrea Vargas, Diego Giménez, Ivana Machuca, Liliana Polastri, Juan Menoni, Juan Pablo Portugau, Natalia Noir y Sofía Quarroz. En la técnica trabajan Sergio Calvo en la iluminación y Maru Vallejos en el sonido. La dirección de la obra está a cargo de Rosario Correa. La obra contó con el asesoramiento en dramaturgia de Fernando Belottini y el asesoramiento musical de Mariano Martínez y Lucas Salvarrey. Fotografía: Omar Lagraña.

NUEVAS FUNCIONES

En abril, el grupo realizará dos funciones de esta obra. La primera, en el marco del Encuentro “Gritá Teatro”, se llevará a cabo el domingo 12 de abril a las 19 hs en la sala de Pueblo Viejo.

La semana siguiente, el domingo 19 de abril a las 20 hs, volverán a representarla también en Pueblo Viejo, en el ciclo de domingos de teatro que se realiza en esa sala, en una función que tendrá la particularidad de poner en marcha la campaña de «Padrinazgo Teatral».

RED DE PADRINAZGO TEATRAL

“¿Y si tu entrada se transforma en un puente?”, preguntan los integrantes de La Hamaca en la Luna. Es así que ponen en marcha esta iniciativa a través del cual convocan a quienes son asiduos espectadores de teatro a convertirse en Padrino o Madrina de un nuevo espectador, que quizás nunca asistió a una función en una sala o se le hace muy difícil pagar su entrada.

Con su aporte, los Padrinos o Madrinas Teatrales acceden a dos entradas al valor de una, con la particularidad que la segunda entrada será para un integrante del «Espacio de teatro en el marco de la salud mental comunitaria» de Gruta de Lourdes.

Así, los Padrinos o Madrinas Teatrales contribuyen con su apoyo al fortalecimiento del teatro independiente local, se convierten en el eslabón clave para que todos tengamos el mismo acceso a la cultura, y regalan una experiencia única a quien más lo necesita.

Para conocer más sobre las propuestas del Laboratorio de Experimentación Teatral La Hamaca en la Luna o para sumarse a este programa solidario y cultural, se pueden contactar por Instagram en @lahamacaenlaluna o por whatsapp al 3455009852