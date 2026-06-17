Teatro en Magma: este sábado función de «La Tierra Rota»

Con una puesta no convencional y una dramaturgia que combina drama, humor y teatro absurdo, «La tierra rota» narra la historia de un pueblo que parece haber perdido la memoria. Personajes arquetípicos se encuentran en una sala de espera que desespera. Mientras esperan por realizar el trámite que los llevó allí, se van contando las historias individuales de cada uno -atravesadas por vicisitudes trágicas y cómicas- y se va reconstruyendo la historia del pueblo. ¿Qué nos pasó?, se preguntan al inicio de la obra. ¿La búsqueda conducirá a un encuentro?

La obra es el resultado de más de un año de trabajo del Laboratorio de Experimentación Teatral sobre la presencia escénica del actor y la actriz. La dramaturgia es del propio grupo con la colaboración de Fernando Belottini. Dirigidos por Rosario Correa, actúan Andrea Vargas, Diego Giménez, Ivana Machuca, Liliana Polastri, Juan Menoni, Juan Pablo Portugau, Natalia Noir y Sofía Quarroz. La iluminación está a cargo de Sergio Calvo y en el sonido, Maru Vallejos.

«La Tierra Rota» se estrenó en el 2025 y se presentó en las salas de Pueblo Viejo, de Arandú, y participó del festival «Gritá Teatro». En esta oportunidad, realizarán una función especial en la sala de Fundación Magma (Alberdi 19), este sábado 20 de junio a las 20 hs.

Las entradas anticipadas se consiguen al Whatsapp 3454011091

La presentación en Fundación Magma será una nueva oportunidad para que el público pueda acceder a esta producción independiente realizada íntegramente por artistas de la ciudad.

En las redes sociales de «La Hamaca en la Luna» se encuentra más información sobre ésta y otras producciones del colectivo teatral.