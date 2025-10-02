Teatro internacional en Pueblo Viejo: llega desde Colombia la obra El Expendedor de Lágrimas

El Festival FARSA, que se celebra entre el 4 y el 12 de octubre de 2025, viene consolidándose desde su primera edición en 2021 como un espacio de diálogo artístico y social, integrando a las agrupaciones teatrales de Salto con ciudades vecinas como Concepción del Uruguay y Concordia, donde ha encontrado gran respuesta del público.

De gestión independiente, pero con el respaldo de instituciones como el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE), la Intendencia de Salto y la UDELAR-UNORTE, entre otras, FARSA 2025 ofrecerá una programación con grupos locales, argentinos e invitados internacionales.

En ese marco, Tarka Teatro de Colombia presentará en Concordia la pieza escrita por Salomón Reyes y dirigida por Henry Sánchez García, con un elenco conformado por Sebastián Arévalo, Michelle Montes, Tatiana García, Orlando García, Laura Isabel Castillo, Julián Torres y Julián Betancourt.

Una farsa con humor y crítica social

El Expendedor de Lágrimas es una comedia fársica con tintes dramáticos. La trama gira en torno a la Familia Cry, un matriarcado integrado por siete mujeres y un solo hombre que se dedica a fabricar y comerciar lágrimas, un producto prohibido por las autoridades. El conflicto estalla cuando descubren que entre sus clientes —representados por el público— se esconde un inspector municipal dispuesto a terminar con su negocio. El resultado es un espectáculo cargado de situaciones absurdas, humor y una fuerte interacción con la audiencia.