Teatro y magia para toda la familia en Pueblo Viejo: llega “Tur pour la Magie”

Daniel Tur es un artista polifacético con una amplia trayectoria en teatro, magia, narración y performance, disciplinas que fusiona en cada una de sus presentaciones para crear espectáculos originales e innovadores.

A lo largo de su carrera se presentó en espacios destacados como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), el Centro Cultural General San Martín y también tuvo participación televisiva durante tres años en Telefe. Además, formó parte de distintas producciones cinematográficas y compañías teatrales.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran adaptaciones de clásicos como Alicia en el País de las Maravillas y Don Quijote de la Mancha, además de creaciones propias desarrolladas junto a su Compañía de Sombras “El Abrojo”, con la que recorrió escenarios de Brasil, Chile y distintas provincias argentinas.

Actualmente, el artista se encuentra ensayando una nueva obra teatral que estrenará en septiembre, mientras continúa presentando su espectáculo de magia en salas de Buenos Aires.

Una propuesta llena de humor y encantamiento

“Tur pour la Magie” propone el viaje de un personaje transformado por el mundo y sus experiencias. A través de distintos alter egos —como un cocinero italiano, un mentalista de la cordillera, un jugador británico de cartas y un excéntrico prestidigitador parisino— el espectáculo despliega una combinación de actuación, humor y magia.

La obra incluye técnicas como prestidigitación, ilusionismo, close-up, mentalismo y adivinación, en una puesta pensada para públicos de todas las edades.

La idea original pertenece a Daniel Tur y cuenta con dirección de Fernando Gabriel. La puesta en escena está a cargo de Gabriel Reich, mientras que el asesoramiento mágico fue realizado por Marcelo Manny Haedo, Daniel Garber y Marcelo Insúa.

Desde Pueblo Viejo informaron a 7Paginas, que este lugar cuenta con el apoyo del ConTIER y que las entradas anticipadas pueden reservarse comunicándose al 3454244735.