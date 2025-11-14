Técnicos egresados de la UTN desarrollan programa para Feliciano

El intendente Damian Arevalo recibió a los técnicos y destacó el desarrollo de un programa administrativo de control de compras y stock, que busca automatizar procesos y generar informes para optimizar el inventario y reducir costos.

El programa, que se encuentra en proceso de elaboración, permitirá:: Automatizar la recepción administrativa de materiales. Registrar compras y controlar stock.Generar informes para optimizar el inventario y reducir costos- Establecer políticas y procedimientos transparentes.

El intendente Arevalo expresó su orgullo por los jóvenes profesionales de Feliciano que están desarrollando sus conocimientos y realizando sus propios emprendimientos con ayuda del Municipio.

«Seguimos apostando a la educación y al desarrollo de nuestros jóvenes. Es un orgullo ver cómo nuestros egresados están poniendo en práctica sus conocimientos para mejorar la gestión pública», destacó Arevalo.