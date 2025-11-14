7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
Técnicos egresados de la UTN desarrollan programa para Feliciano

El municipio de Feliciano se encuentra en un proceso de modernización y optimización de sus procesos administrativos, gracias al trabajo de dos jóvenes Técnicos en Programación egresados de la UTN, Extensión Aulica Feliciano.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El intendente Damian Arevalo recibió a los técnicos y destacó el desarrollo de un programa administrativo de control de compras y stock, que busca automatizar procesos y generar informes para optimizar el inventario y reducir costos.

El programa, que se encuentra en proceso de elaboración, permitirá:: Automatizar la recepción administrativa de materiales. Registrar compras y controlar stock.Generar informes para optimizar el inventario y reducir costos- Establecer políticas y procedimientos transparentes.

El intendente Arevalo expresó su orgullo por los jóvenes profesionales de Feliciano que están desarrollando sus conocimientos y realizando sus propios emprendimientos con ayuda del Municipio.

«Seguimos apostando a la educación y al desarrollo de nuestros jóvenes. Es un orgullo ver cómo nuestros egresados están poniendo en práctica sus conocimientos para mejorar la gestión pública», destacó Arevalo.