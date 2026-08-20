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Jueves 20 de agosto de 2026
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TelePASE: Dieron a conocer una opción más ágil y económica para circular por la Autovía del Mercosur

La concesionaria remarcó los beneficios del sistema automático para agilizar el tránsito en los peajes. Quienes abonan de forma manual pagan el doble de la tarifa.
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Redacción 7Paginas

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Autovía del Mercosur (AUMESA) continúa promoviendo el uso del sistema TelePASE como la opción más rápida y conveniente para los conductores que transitan habitualmente por las estaciones de peaje del corredor.

Según informaron a 7Páginas, este dispositivo de cobro automático permite atravesar las cabinas sin necesidad de detener la marcha por completo, lo que contribuye a fluir el tránsito vehicular y reducir sustancialmente los tiempos de viaje.

Diferencia tarifaria y recomendación a usuarios

Más allá de la fluidez en la circulación, desde la empresa destacaron el impacto económico que representa el uso del dispositivo frente a las modalidades tradicionales:

Ahorro en la tarifa: Los usuarios que no utilizan TelePASE y optan por el Pago Manual Electrónico terminan abonando el doble de la tarifa fijada para el pase automático.

Adhesión y actualización: Ante esta diferencia de costos, se recomienda a todos los conductores que utilicen frecuentemente la traza adherirse al servicio y verificar que sus medios de pago asociados se encuentren actualizados en la plataforma oficial.

Con el lema «TelePASE: más ágil, más económico», la concesionaria busca incentivar la tecnologización del cobro de peajes para optimizar la experiencia de viaje en toda la red vial.