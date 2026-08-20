TelePASE: Dieron a conocer una opción más ágil y económica para circular por la Autovía del Mercosur

Autovía del Mercosur (AUMESA) continúa promoviendo el uso del sistema TelePASE como la opción más rápida y conveniente para los conductores que transitan habitualmente por las estaciones de peaje del corredor.

Según informaron a 7Páginas, este dispositivo de cobro automático permite atravesar las cabinas sin necesidad de detener la marcha por completo, lo que contribuye a fluir el tránsito vehicular y reducir sustancialmente los tiempos de viaje.

Diferencia tarifaria y recomendación a usuarios

Más allá de la fluidez en la circulación, desde la empresa destacaron el impacto económico que representa el uso del dispositivo frente a las modalidades tradicionales:

Ahorro en la tarifa: Los usuarios que no utilizan TelePASE y optan por el Pago Manual Electrónico terminan abonando el doble de la tarifa fijada para el pase automático.

Adhesión y actualización: Ante esta diferencia de costos, se recomienda a todos los conductores que utilicen frecuentemente la traza adherirse al servicio y verificar que sus medios de pago asociados se encuentren actualizados en la plataforma oficial.

Con el lema «TelePASE: más ágil, más económico», la concesionaria busca incentivar la tecnologización del cobro de peajes para optimizar la experiencia de viaje en toda la red vial.