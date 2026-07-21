Temporal en Concordia: El Municipio continúa con el operativo de asistencia y ya registró más de 400 pedidos

Durante la mañana de este martes, el jefe comunal recorrió el asentamiento La Bianca, uno de los sectores que también sufrió importantes daños por el fenómeno meteorológico, donde supervisó las tareas que llevan adelante las cuadrillas municipales y dialogó con vecinos afectados.

Desde el municipio informaron que los operativos continúan concentrándose en la asistencia a las familias y en la remoción de árboles, ramas y postes caídos para restablecer la circulación y avanzar con la normalización de los servicios públicos.

Personal de la Secretaría de Servicios Públicos trabaja de manera permanente en la limpieza y despeje de calles, especialmente en Villa Zorraquín, una de las zonas más castigadas por el temporal. Paralelamente, se avanza con la restitución del alumbrado público a medida que se logra acceder a los sectores afectados y se colabora con las tareas de restablecimiento del servicio eléctrico.

Además, la Dirección de Electrotecnia realizó un relevamiento en distintos puntos de la ciudad para verificar el estado de las cámaras de seguridad que pudieron haber resultado dañadas durante la tormenta.

Más de 400 pedidos de asistencia

En paralelo, equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano continúan recorriendo los barrios para relevar las necesidades de los vecinos, priorizando la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Tras los operativos desarrollados el lunes en Pampa Soler y este martes en La Bianca, este miércoles las tareas de asistencia se trasladarán a Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín.

Según informó la Subsecretaría de Desarrollo Social a 7Paginas, hasta la tarde de este martes se contabilizaron 402 pedidos de asistencia provenientes de distintos sectores de la ciudad.

La Municipalidad recordó que quienes necesiten ayuda pueden comunicarse mediante mensajes de WhatsApp al 345-4132744 o acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en la esquina de La Rioja y Sáenz Peña, donde continúa funcionando el centro de atención para los damnificados.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el operativo seguirá desarrollándose mientras persistan las necesidades generadas por el temporal, con el objetivo de asistir a las familias afectadas y recuperar la normalidad en los barrios más perjudicados.