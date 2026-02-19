Temporal en Concordia: familias evacuadas y caída de árboles por el fuerte temporal

Desde la Municipalidad informaron a 7Paginas, que se puso en marcha un operativo especial que involucra a distintas áreas, con el objetivo de dar respuesta a las situaciones registradas en diversos barrios.

Caída de árboles y complicaciones en servicios

Hasta el momento, los principales inconvenientes tienen que ver con árboles y ramas caídas producto de las fuertes ráfagas de viento y las intensas precipitaciones. Estas situaciones generaron, además, interrupciones en el suministro de energía eléctrica y dificultades en la prestación de servicios por parte de empresas de la ciudad.

Cuadrillas municipales trabajan en la remoción de obstáculos y en la asistencia ante reclamos puntuales, mientras se continúa monitoreando la evolución de las condiciones climáticas.

Familias asistidas

Por otra parte, se está brindando asistencia a familias afectadas por las lluvias. Según pudo saber 7Paginas, hasta cerca del mediodía de este jueves eran tres las familias evacuadas o asistidas a raíz de las consecuencias del temporal.

Las autoridades señalaron que el número podría modificarse en caso de que continúen las precipitaciones o se registren nuevos inconvenientes en distintos sectores.

Recomendaciones a la comunidad

Teniendo en cuenta que los pronósticos anticipan que las condiciones meteorológicas podrían extenderse durante toda la jornada, se solicitó a la comunidad extremar las precauciones tanto en los domicilios como al momento de circular por la vía pública.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar transitar por zonas anegadas, no manipular cables caídos y asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento, a fin de prevenir accidentes mientras persista el fenómeno climático.