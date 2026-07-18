Temporal en Concordia: inconvenientes en el tránsito en la zona norte y comienza a normalizarse el servicio de agua potable

Tras el intenso temporal que afectó a Concordia durante la madrugada de este sábado, continúan los trabajos para restablecer la normalidad en los sectores más castigados por el fenómeno meteorológico. Mientras persisten los inconvenientes en la zona norte de la ciudad, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) confirmó que comenzó a normalizarse el servicio de agua potable.

Los barrios Villa Zorraquín, La Bianca y Osvaldo Magnasco figuran entre los sectores que sufrieron los mayores daños, con caída de árboles, postes, voladuras de techos y prolongados cortes en los servicios esenciales.

Tránsito cortado en el acceso norte

Desde el área de Tránsito de la Municipalidad informaron a 7Paginas que permanece interrumpida la circulación en un tramo de la avenida Monseñor Ricardo Rösch, a la altura de la intersección con Urruzola, en la zona del autódromo.

Debido a las tareas de limpieza y remoción de árboles caídos, las autoridades solicitaron a quienes deban salir de Concordia con destino a la Ruta Nacional 14 utilizar como vía alternativa el camino por Vuelta de Obligado, atravesando Osvaldo Magnasco.

El operativo continúa con la participación de personal municipal, fuerzas de seguridad, Bomberos y cuadrillas de distintos organismos que trabajan para despejar la calzada y garantizar condiciones seguras para la circulación.

Comienza a normalizarse el suministro de agua

En paralelo, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que durante la media tarde de este sábado se logró poner nuevamente en funcionamiento la Planta Potabilizadora de Agua, luego del prolongado corte de energía eléctrica provocado por el temporal.

Desde el organismo indicaron que el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual en los distintos barrios de la ciudad.

No obstante, solicitaron a la población realizar un uso responsable del agua potable, ya que la recuperación total del sistema demandará algunas horas hasta alcanzar los niveles habituales de producción y distribución.

Continúan las tareas de asistencia

Mientras avanza la restitución de los servicios esenciales, los equipos municipales continúan trabajando en los barrios más afectados por el temporal, brindando asistencia a los vecinos y realizando el relevamiento de los daños ocasionados por las intensas ráfagas de viento.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las precauciones al circular, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la vía pública y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de la situación.