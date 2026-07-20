Temporal en Concordia: La Cooperativa Eléctrica estimó pérdidas por hasta 3.000 millones de pesos y explicó las causas del apagón de 12 horas

En una conferencia de prensa de la que participo un cronista de 7Paginas, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Marcelo Spinelli, el vicepresidente Martín Santana y el director de Operaciones, Gustavo Flaquer, detallaron cómo se produjo el histórico corte de energía que dejó a toda la ciudad sin suministro durante aproximadamente 12 horas.

«Lo histórico fue la duración del corte»

Las autoridades señalaron que, si bien Concordia ya había sufrido cortes generales en otras oportunidades, nunca se había registrado una interrupción de semejante duración.

«Lo histórico fue la duración. Ha ocurrido que hemos perdido abastecimiento, pero nunca un corte que se prolongara durante 12 horas», sostuvo Spinelli.

Actualmente, los mayores esfuerzos están concentrados en Villa Zorraquín, uno de los sectores más castigados por el temporal.

«Ya restituimos la línea de media tensión y estamos trabajando con una importante cantidad de personal para recuperar toda la red de baja tensión. Nuestra intención es llegar hoy al 80% del servicio normalizado, aunque permanentemente aparecen nuevos inconvenientes», explicó.

Aclararon la polémica sobre Salto Grande

Uno de los puntos abordados durante la conferencia fue la diferencia entre el comunicado emitido inicialmente por la Cooperativa y la aclaración posterior realizada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Spinelli explicó que no existió una contradicción sino distintas interpretaciones sobre un mismo hecho.

Según indicó, las líneas de 132 kV que abastecen a Concordia desde la estación transformadora de Salto Grande, y que son operadas por Enersa, quedaron fuera de servicio luego de que varios árboles cayeran sobre ellas durante el temporal.

«Las líneas que vienen desde la estación transformadora de Salto Grande sufrieron la caída de árboles que provocaron un cortocircuito y la actuación de las protecciones. No es un problema de Salto Grande, ni de Enersa, ni de la Cooperativa; es la consecuencia de un fenómeno extraordinario que afectó toda la región», explicó.

A esa situación se sumó otro inconveniente en el sistema de alimentación desde el sur, sobre la zona de avenida Alfonsín y Ruta Nacional 14, lo que dejó a Concordia sin suministro eléctrico desde ambas vías de abastecimiento.

Trabajo conjunto para recuperar el servicio

Las autoridades destacaron que durante toda la emergencia trabajaron de manera coordinada con Enersa, la Municipalidad de Concordia, el Gobierno provincial y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En algunos sectores, aseguraron, el acceso fue extremadamente complejo debido a la gran cantidad de árboles caídos, postes destruidos y líneas eléctricas dañadas.

«Había lugares donde directamente no se podía ingresar y otros donde mientras avanzábamos seguían apareciendo nuevos postes caídos. Fue un fenómeno de una magnitud pocas veces vista», señalaron.

Daños millonarios

La primera evaluación técnica realizada por la Cooperativa arroja pérdidas estimadas entre 2.500 y 3.000 millones de pesos, una cifra que calificaron como «enorme» para la institución.

«Tenemos que reconstruir sectores completos de la red. En muchos casos resulta más sencillo hacer una instalación nueva que reparar la existente. Lo vamos a hacer porque es nuestro compromiso con la comunidad», afirmó Spinelli.

La entidad adelantó que iniciará gestiones ante distintos organismos para obtener asistencia financiera que permita afrontar semejante inversión.

El fenómeno obliga a replantear la planificación

Los directivos remarcaron que el temporal modificó los escenarios previstos dentro del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que desde hace varias semanas viene trabajando ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

«Todos pensábamos principalmente en una posible creciente del río Uruguay, pero este episodio demostró que también debemos prepararnos para eventos de viento extremo. Hay que incorporar estas situaciones a los protocolos de emergencia», indicaron.

Entre los aspectos que consideran prioritarios aparecen la mejora de los sistemas de comunicación durante contingencias, el mantenimiento de un mayor stock de materiales eléctricos y la planificación conjunta con otros organismos para responder con mayor rapidez.

«Hay familias que perdieron todo»

Finalmente, las autoridades de la Cooperativa señalaron que, más allá de la complejidad del trabajo técnico, no debe perderse de vista el drama humano que dejó el temporal.

«Nosotros hablamos de energía eléctrica, pero hay muchas familias que perdieron el techo de sus casas o sufrieron daños muy importantes. Incluso lamentablemente hubo una víctima fatal. Esa realidad es mucho más grave que cualquier inconveniente operativo», concluyeron.

Mientras tanto, las cuadrillas continúan trabajando en distintos puntos de Concordia con el objetivo de normalizar completamente el suministro eléctrico y reparar una infraestructura que sufrió uno de los mayores daños registrados en los últimos años.

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