Temporal en Concordia: varias familias afectadas y operativo de asistencia en diversos barrios

El fuerte temporal que azota a la región ha puesto en alerta a las autoridades municipales de Concordia. Debido a las persistentes precipitaciones, se ha desplegado un operativo de emergencia para dar respuesta a las familias que sufrieron las consecuencias del agua.

Según datos suministrados a 7Paginas por la Subsecretaría de Desarrollo Social, hasta las primeras horas de la tarde de este jueves ya son 26 las familias relevadas que requirieron asistencia directa. Desde el área se está trabajando en la entrega de diversos elementos básicos para paliar los daños en las viviendas.

Los barrios más comprometidos

El impacto de las lluvias no fue uniforme, pero se sintió con especial fuerza en los sectores más vulnerables de la ciudad. Entre los barrios donde se concentró la mayor demanda de asistencia se encuentran: La Roca, 27 de Noviembre,

Asentamiento Colonial, Cipo, Pampa Soler, Carretera La Cruz y San Jorge

Tareas de Servicios Públicos

En paralelo a la asistencia social, la Secretaría de Servicios Públicos mantiene cuadrillas activas para resolver inconvenientes en la vía pública. Hasta el momento, el reporte más relevante fue la intervención para el retiro de un ejemplar arbóreo caído en las inmediaciones de calle Salta al 100, tarea necesaria para normalizar el tránsito y la seguridad en la zona.

Desde el municipio informaron a 7Paginas, que el monitoreo de los barrios continuará de manera constante mientras persistan las condiciones climáticas inestables, instando a los vecinos a comunicarse con las líneas de emergencia ante cualquier eventualidad.